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Генсек НАТО назвав людину, яка може вивести війну в Україні з глухого кута

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Генсек НАТО назвав людину, яка може вивести війну в Україні з глухого кута
Рютте стверджує, що Трамп зможе покласти край війні в Україні
фото: Reuters

Генсек НАТО: президент Трамп відіграє вирішальну роль і може вивести ситуацію з глухого кута

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп відіграє вирішальну роль у врегулюванні війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі Рютте дав інтерв'ю Fox News, у якому висловив переконання, що американський лідер здатен допомогти вийти з глухого кута у війні.

«Президент Трамп відіграє вирішальну роль і може вивести ситуацію з глухого кута», – сказав генеральний секретар НАТО.

Рютте був переконаний, що під час переговорів Зеленський і Трамп, безсумнівно, обговорять подальші спільні кроки для посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна. «Вони безсумнівно обговорять, що ми можемо разом зробити, щоб посилити тиск на Путіна, аби він сів за стіл переговорів і припинив це кровопролиття», – наголосив генсек альянсу.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США. О 12:30 (19:30 з Києвом) президент візьме участь у Національній церемонії прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом. О 18:00 (01:00 за Києвом) відбудеться зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Зауважимо,  28 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.

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Теги: Марк Рютте Володимир Зеленський Дональд Трамп

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