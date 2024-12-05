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НАТО має плани створити новий вид флоту – Defense News

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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НАТО має плани створити новий вид флоту – Defense News
НАТО візьметься за створення флот безпілотних надводних апаратів
фото із відкритих джерел

НАТО створить флот БПЛА для захисту в Балтійському та Середземному морях

Північноатлантичний альянс планує створити флот безпілотних морських апаратів, заявив верховний головнокомандувач з питань трансформації об'єднаних збройних сил НАТО П'єр Вандьє в інтерв'ю порталу Defense News. За його словами, завданням цього підрозділу стане захист інфраструктури об'єднання у Балтійському та Середземному морях.

«Назви поки немає, просто флот безпілотних надводних апаратів. Фактично, він уже існує... Ми спробуємо обговорити його (всередині альянсу, – «Главком»), а потім разом із союзниками шукатимемо відповідний спосіб втілити його в життя», – сказав він.

Вандьє пояснив, що країни НАТО, завдяки такому флоту, зможуть щодня відстежувати зовнішню для альянсу активність. Спершу планується створити підрозділи для надводної розвідки, потім для підводної.

Нагадаємо, шведська телекомунікаційна компанія Telia Lietuva відремонтувала кабель зв'язку між Литвою та Швецією в Балтійському морі, який був пошкоджений два тижні тому. Зазначається, що трафік через Балтійське море успішно відновлено. Представник компанії зауважив, що на цей канал припадала майже третина міжнародного інтернет-трафіку. Однак, за його словами, громадськість не відчула жодних перебоїв.

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Теги: НАТО Балтійське море

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