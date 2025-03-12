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Міністр єдності повідомив, скільки українців не повернуться додому після війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міністр єдності повідомив, скільки українців не повернуться додому після війни
Міністр єдності зауважив, що в Україну можуть повернутись до 30% людей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чернишов: Якщо ми створюємо умови в Україні розвитку економіки, реформування, руху вперед – люди почнуть повертатись

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що після закінчення війни 30% українців, які виїхали – залишаться у Європі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Чернишов зауважив, що в Україну може повернутись до 30% людей, які виїхали з 2022 року. Ще 40% – нині визначаються із планами закінчення війни.

«Ці 40% (українців, що виїхали, – «Главком») – це наше поле взаємодії, де ринки праці України та Європи може конкурувати за цих людей. Якщо ми створюємо умови в Україні розвитку економіки, реформування, руху вперед – люди почнуть повертатись. Якщо ми залишимось такими, якими ми були до початку повномасштабного вторгнення, люди не будуть повертатись в значних кількостях», – сказав Чернишов.

Раніше Чернишов заявляв, що після того, як в Україні стане безпечно, до неї повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення РФ, однак більша частина з емігрантів – не повернеться.

До слова, віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що з огляду на чинне законодавство, коли українці отримають паспорт іншої країни, вони не можуть зберігати український паспорт. Однак вони його не здають і потрапляють в юридичний казус.  

На думку міністра, множинне громадянство – це велика реформа для країни, оскільки в Україні мало людей.

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Теги: Європа українці Україна біженці Олексій Чернишов Міністерство національної єдності

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