Вимагав хабар у матері солдата: поліція затримала працівника Білоцерківського ТЦК

32-річний працівник військкомату психологічно тиснув на матір солдата

Правоохоронці викрили працівника Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки столичного регіону, який вимагав $5 тис. у матері військовозобовʼязаного. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Поліцейські встановили, що 32-річний працівник військкомату психологічно тиснув на матір солдата. Він переконував жінку: якщо вона не заплатить гроші, її сина негайно відправлять до штурмового підрозділу на передову. Натомість за «винагороду» обіцяв посприяти, щоб чоловік служив у безпечній військовій частині в тилу.

«Свій задум зловмисник збирався реалізувати шляхом впливу на інших посадових осіб», – наголосили у поліції.

Правоохоронці затримали працівника ТЦК «на гарячому» – під час отримання від жінки першої частини хабаря у розмірі $1 тис. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Гроші, вилучені у працівника ТЦК під час затримання фото: поліція Київщини

Слідчі слідчого управління поліції Київщини, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили військовослужбовцю про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за обіцянку вплинути на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, в рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних.

До слова, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроєкт №12442, що запроваджує кримінальну відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та членів військово-лікарських комісій за порушення порядку призову й медичного огляду.