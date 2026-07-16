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Заступник Тимошенко пояснив, чому відсьогодні «Батьківщина» – єдина опозиційна фракція в Раді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Заступник Тимошенко пояснив, чому відсьогодні «Батьківщина» – єдина опозиційна фракція в Раді
Юлія Тимошенко
фото: Getty Images

«Батьківщина» не голосувала за уряд, але допомагатиме виконавчій владі в проведенні реформ, які вона вважає справжніми

Фракція «Батьківщина» є єдиною опозиційною фракцією в парламенті, бо не голосувала за призначення нового премʼєр-міністра України  Сергія Корецького та за постанову щодо нового складу уряду. На цьому наголосив заступник керівника фракції «Батьківщина» Сергій Власенко під час обговорення постанови про призначення нового складу уряду.

«Сьогоднішні 289 голосів «за» прем’єр-міністра, напевно, поставили крапку у питанні, чи є у цій Верховній Раді коаліція. 289 людей сьогодні входять у провладну коаліцію і несуть повну відповідальність за діяльність цього уряду. Єдина фракція, яка не голосувала за це, а відтак є єдиною опозиційною фракцією парламенту – це фракція «Батьківщина», – зазначив Сергій Власенко.

Власенко також розкритикував подвійні стандарти провладної більшості, яка «дуже багато кричить про відставку міністра оборони Михайла Федорова, а вчора проголосувала за відставку  прем’єра, яка тягне за собою відставку всього Кабінету міністрів, у тому числі  й міністра оборони», він додав: «Дивіться в дзеркало і самі собі розказуйте, що ви вчора зробили». Він також нагадав депутатам про те, що  кандидатуру міністра оборони, за Конституцією, пропонує президент, який проведе з депутатами консультації, якщо вважатиме за потрібне.

Утім, не зважаючи на статус опозиційної фракції, «Батьківщина» співпрацюватиме з урядом та за  необхідності  підставлятиме плече у вирішенні  питань, де «Батьківщина» компетентна, зокрема у впровадженні реформи митниці, відновленні соціальних стандартів та встановленні справедливих тарифів на газ для населення, як це робив уряд Юлії Тимошенко, наголосив Власенко.

«Ми будемо рекомендувати застосовувати програму «Контрабанда – стоп», яка була успішно впроваджена урядом Юлії Тимошенко. Ми будемо пропонувати відновлення соціальних стандартів до тих рівнів, які існували під час її уряду. Ми знаємо, як це зробити, ми знаємо, звідки знайти гроші. Ми будемо рекомендувати механізм відновлення тарифу 6 центів, а не 24 центи за газ, як є зараз. Ми будемо рекомендувати, як відновити реальні справедливі тарифи для населення. Що стосується голосувань за військові закони, уряд завжди може розраховувати на підтримку опозиційної фракції «Батьківщина», тому що ми розуміємо, що сьогодні доля України вирішується на полі бою. І тому ми будемо підтримувати всі ініціативи, пов’язані з покращенням фінансового забезпечення Збройних Сил України», – розповів заступник керівника фракції «Батьківщина».

Власенко підкреслив, що цей склад уряду працюватиме в дуже складний час, тому уряд може розраховувати не лише на 289 голосів від існуючої коаліції, а і на допомогу опозиційної команди «Батьківщини».

«Ви можете розраховувати на конструктивний діалог із нами і на підтримку в тих питаннях, в яких ми маємо професійність, в яких ми маємо розуміння і в яких ми знаємо, як вирішувати ці питання», – підсумував Власенко.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Сергій Власенко опозиція фракція

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