Розправа за правду? В РФ силовики затримали головного конкурента Путіна

Політик, якого не допустили до президентських виборів після рекордного збору підписів, знову опинився під тиском російської влади

Російські правоохоронці 13 липня ненадовго затримали ліберального політика Бориса Надєждіна, який позиціонує себе як критик чинного режиму та противник повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про інцидент повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Бориса Надєждіна.

За словами Надєждіна, який раніше намагався балотуватися на посаду президента РФ, його доставили до відділку поліції в підмосковному Долгопрудному, де він проживає. Після кількох годин у відділку поліції його відпустили, однак зобов'язали з'явитися на судове засідання, заплановане на п'ятницю, 17 липня. Політику інкримінують адміністративну статтю про нібито демонстрацію «екстремістської символіки».

За даними правозахисних та медійних джерел, підставою для звинувачень стало його онлайн-інтерв'ю за 2023 рік. Під час ефіру Надєждін продемонстрував зображення Олексія Навального – колишнього лідера російської опозиції. На той момент Навальний відбував 19-річний термін ув'язнення за справою про «екстремізм», яку міжнародні правозахисні організації та прихильники політика називали політично мотивованою.

Оскільки створений Навальним «Фонд боротьби з корупцією» російський суд раніше визнав «екстремістською організацією», то демонстрація будь-яких пов'язаних матеріалів тепер карається в РФ адміністративним арештом терміном до 15 діб або штрафом.

Варто зазначити, що лише за три дні до затримання Міністерство юстиції РФ внесло Бориса Надєждіна до реєстру так званих «іноземних агентів». У Росії цей статус передбачає додаткові обмеження, фінансову звітність, спеціальне маркування всіх публікацій та суттєво ускладнює політичну діяльність. Крім того, законодавство РФ фактично позбавляє осіб зі статусом «іноземного агента» можливості балотуватися на виборах, якщо цей статус не буде скасований.

Російського ліберального політика Бориса Надєждіна затримали в Росії Фото: SOPA Images

Хто такий Борис Надєждін

63-річний Борис Надєждін є одним із небагатьох російських політиків, які відкрито закликали припинити війну проти України. У 2024 році він намагався взяти участь у президентських виборах як альтернативний кандидат Володимиру Путіну. Його штаб зібрав необхідну кількість підписів для реєстрації, однак Центральна виборча комісія Росії відмовила йому, заявивши про нібито недійсність понад дев'яти тисяч підписів. Згодом Верховний суд РФ залишив це рішення без змін, і Надєждіна не допустили до участі у виборах.

Попри це політик заявляв про намір балотуватися до Державної думи як незалежний кандидат на парламентських виборах, однак після внесення до реєстру «іноземних агентів» така можливість фактично втрачена.

Репресії проти опонентів Кремля

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року російська влада суттєво посилила переслідування опозиційних політиків, незалежних журналістів, правозахисників і громадських активістів. У країні були ухвалені нові закони про «дискредитацію армії», «екстремізм» та «іноземних агентів», які використовуються для кримінального й адміністративного переслідування критиків Кремля.

Правозахисники пов'язують дане затримання із загальною хвилею зачистки інформаційного та політичного простору в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль значно посилив репресивне законодавство. Будь-які прояви незгоди з офіційною політикою держави, незалежні журналістські розслідування чи правозахисна діяльність систематично придушуються силовими методами, що вже призвело до ув'язнення сотень опозиційних активістів та вимушеної еміграції тисяч громадян.

Нагадаємо, німецьке видання Bild пов'язало посилення масованих ракетних атак Росії на Київ із намаганням Кремля чинити тиск на українську столицю на тлі труднощів на фронті. Журналісти також звернули увагу на дефіцит ракет до систем Patriot і припустили, що найближчі місяці можуть стати для Києва ще складнішими в умовах посилення повітряних атак.