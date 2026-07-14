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Законопроєкт про декриміналізацію порно. Тимошенко пояснила, чому голосувала проти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Законопроєкт про декриміналізацію порно. Тимошенко пояснила, чому голосувала проти
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15294
фото: скриншот з відео

231 народний депутат підтримав законопроєкт

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15294, що посилює відповідальність за дитячу порнографію та декриміналізує дорослий контент. Єдиною фракцією, яка не віддала жодного голосу «за», стала «Батьківщина». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

Скільки нардепів підтримали рішення (по фракціях):

  • «Слуга народу» – 163;
  • Європейська солідарність – 16;
  • Депутатська група «Платформа за життя та мир» – п'ять;
  • Позафракційні – вісім;
  • Депутатська група «Довіра» – 11;
  • «Голос» – 16;
  • Депутатська група «Партія «За майбутнє» – сім;
  • Депутатська група «Відновлення України» – п'ять.
Законопроєкт про декриміналізацію порно. Тимошенко пояснила, чому голосувала проти фото 1

Хто голосував проти:

  • «Батьківщина» – Михайло Соколов, Юлія Тимошенко, Костянтин Бондарєв, Михайло Волинець, Михайло Цимбалюк.
  • Депутатська група «Платформа за життя та мир» – Суто Мамоян.
  • Позафракційні – Вікторія Гриб.
  • Депутатська група «Відновлення України» – Микола Тищенко.

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко пояснила, чому не підтримала законопроєкт під час голосування.

«Я особисто готова проголосувати за закон, який посилить відповідальність за виготовлення й розповсюдження дитячої порнографії, аж до довічного позбавлення волі! Але те, за що проголосували 231 народний депутат, – це не про боротьбу з дитячою порнографією. Ухвалений у першому читанні законопроєкт – про перетворення України у порнографічний хаб. До нас завозитимуть тонни порнографічної продукції, декриміналізують її розповсюдження і збут. І, як завжди, зароблятимуть мільярди, користуючись жадібністю влади та скрутою українців», – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15294 про посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії, що містить положення про декриміналізацію дорослого контенту.

Напередодні, у травні 2026 року, Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №12191 щодо скасування кримінальної відповідальності за створення та поширення порнографії за участі повнолітніх.

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Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада законопроєкт

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