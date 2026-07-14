Законопроєкт про декриміналізацію порно. Тимошенко пояснила, чому голосувала проти

231 народний депутат підтримав законопроєкт

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15294, що посилює відповідальність за дитячу порнографію та декриміналізує дорослий контент. Єдиною фракцією, яка не віддала жодного голосу «за», стала «Батьківщина». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

Скільки нардепів підтримали рішення (по фракціях):

«Слуга народу» – 163;

Європейська солідарність – 16;

Депутатська група «Платформа за життя та мир» – п'ять;

Позафракційні – вісім;

Депутатська група «Довіра» – 11;

«Голос» – 16;

Депутатська група «Партія «За майбутнє» – сім;

Депутатська група «Відновлення України» – п'ять.

Хто голосував проти:

«Батьківщина» – Михайло Соколов, Юлія Тимошенко, Костянтин Бондарєв, Михайло Волинець, Михайло Цимбалюк.

Депутатська група «Платформа за життя та мир» – Суто Мамоян.

Позафракційні – Вікторія Гриб.

Депутатська група «Відновлення України» – Микола Тищенко.

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко пояснила, чому не підтримала законопроєкт під час голосування.

«Я особисто готова проголосувати за закон, який посилить відповідальність за виготовлення й розповсюдження дитячої порнографії, аж до довічного позбавлення волі! Але те, за що проголосували 231 народний депутат, – це не про боротьбу з дитячою порнографією. Ухвалений у першому читанні законопроєкт – про перетворення України у порнографічний хаб. До нас завозитимуть тонни порнографічної продукції, декриміналізують її розповсюдження і збут. І, як завжди, зароблятимуть мільярди, користуючись жадібністю влади та скрутою українців», – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15294 про посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії, що містить положення про декриміналізацію дорослого контенту.

Напередодні, у травні 2026 року, Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №12191 щодо скасування кримінальної відповідальності за створення та поширення порнографії за участі повнолітніх.