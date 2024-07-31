Зеленський анонсував нові безпекові угоди із країнами-партнерами

У відеозверненні глава держави подякував мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам РЕБ за збиття майже 90 «Шахедів» минулої ночі

Президент наголосив на важливості нарощувати українські можливості захисту неба

Українська сторона готує нові безпекові угоди - домовленості на багатосторонньому рівні з країнами-партнерами. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

«Провів нараду з міжнародниками – Офіс, МЗС – щодо підготовки нових домовленостей із партнерами. Безпекових домовленостей. А також відбудови в Україні. Готуємо й нові двосторонні безпекові угоди та нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну. Серпень – час для підготовки. Осінь - час для результатів», – підкреслив Зеленський. Він подякував усім членам команди, які залучені до цього процесу.

Президент також повідомив, що отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Сирського щодо ситуації на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту тривають 17 боїв, а загалом на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.За словами Зеленського, сьогодні була доповідь Сирського щодо ситуації на Покровському напрямку і можливі дії ЗСУ.

«Була доповідь Головкома Сирського. Фронтова ситуація. Передусім Покровський напрямок. Наші позиції, наші захисні дії та наше можливе посилення. Вдячний усім, хто знищує окупанта й захищає нашу державу – результативно захищає», – заявив Зеленський.

У відеозверненні глава держави подякував мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам РЕБ за збиття майже 90 «Шахедів» минулої ночі.

«За одну цю минулу ніч збито майже 90 «шахедів». Серйозний результат. Дякую всім за влучність: нашим мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам РЕБ – всім. Добре попрацювали в небі багатьох наших областей».

Президент наголосив на важливості нарощувати українські можливості захисту неба. «Все для цього ми робимо. І зараз якщо вже може досягатися такий вагомий результат у захисті від «шахедів», то це очевидний доказ: ми можемо бути сильніше і в захисті від ракет, і в захисті від російської військової авіації.

Все залежить від зброї в руках наших воїнів. Потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї. Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні», – зазначив глава держави.