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Зеленський зустрівся з командою оборонної компанії, яка виробляє ракети для Patriot

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський зустрівся з командою оборонної компанії, яка виробляє ракети для Patriot
Команда оборонної компанії Lockheed Martin зустрілася із Зеленським
фото: скриншот з відео

Президент: Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями

Сьогодні, 28 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з командою оборонної компанії Lockheed Martin у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin – одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, із яким ми вже давно співпрацюємо. Саме Lockheed Martin виробляє Atacms, Himars, F-16 та ракети для систем Patriot», – йдеться у повідомленні.

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Президент наголосив, що обговорив з представниками компанії розвиток співпраці – спільне виробництво та обмін технологіями.

«Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Patriot'ів та інших систем. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів. Дякую за підтримку та всю допомогу!», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США. Він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд. Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала зустріч плідною.

Зокрема, Кирило Буданов наголосив, що делегації «домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях».

Також Володимир Зеленський зустрівся з лідером Фінляндії Александром Стуббом у США. «Ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!», – сказав український президент.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.

Теги: F-16 Patriot Володимир Зеленський

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