Зеленський присвоїв спеціальні звання чотирьом поліцейським

Президент роздав правоохоронцям звання генералів поліції другого та третього рангів

Президент Володимир Зеленський 3 липня присвоїв спеціальні звання чотирьом поліцейським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідні укази, оприлюднені на сайті глави держави.

Звання генерала поліції третього рангу отримали:

полковник поліції Андрій Рубель – начальник Головного управління Національної поліції в Київській області;

полковник поліції Дмитро Торгало – начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Звання генерала поліції другого рангу отримали:

генерал поліції третього рангу Олександр Фацевич – заступник голови Національної поліції України, керівник патрульної поліції.

генерал поліції третього рангу Максим Цуцкірідзе – перший заступник голови Національної поліції України, начальник Головного слідчого управління.

Нагадаємо, у травні Головне управління Національної поліції в Київській області отримало нового начальника – Андрія Рубеля. Раніше Рубель обіймав посаду начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Крім того, Управління патрульної поліції у місті Києві очолив новий керівник – майор поліції Єгор Голубов.

Як відомо, масштабні кадрові ротації в поліції відбулися після стрілянини в Голосіївському районі столиці 18 квітня, яка забрала життя сімох людей. Після інциденту низка топпосадовців Нацполіції та Патрульної поліції залишила свої посади. Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков написав заяву на звільнення за власним бажанням. Згодом стало відомо, що Жуков стане радником голови Національної поліції. Глава МВС наголосив, що Жуков не може морально перебувати на посаді, коли двоє поліцейських припустилися помилки та не захистили людей. Як зазначив міністр, вчинок патрульних відобразився на стійкості всієї правоохоронної системи.

До слова, у 2025 році Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України виявив понад 48 тис. наркозлочинів. Для порівняння, у 2024 році було виявлено понад 47 тис. наркозлочинів.