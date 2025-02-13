Соцмережа Маска X виплатить Трампу шалені кошти за блокування його акаунту у 2021 році

Трамп разом з іншими позивачами подав позов у 2021 році проти компанії, яка тоді називалася Twitter, та її тодішнього виконавчого директора Джека Дорсі

Раніше Meta погодилася виплатити $25 млн Трампу, щоб врегулювати аналогічний судовий позов

Платформа X, яка належить мільярдеру Ілону Маску, погодилася виплатити майже $10 млн, щоб врегулювати судовий позов, який президент США Дональд Трамп подав через блокування його акаунту у 2021 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Трамп разом з іншими позивачами подав позов у 2021 році проти компанії, яка тоді називалася Twitter, та її тодішнього виконавчого директора Джека Дорсі.

За словами джерел, команда Трампа розглядала можливість припинити судовий процес, посилаючись на близькість Маска до президента і той факт, що він витратив $250 млн на його обрання. Врешті-решт вони пішли на мирову угоду.

Це сталось незабаром після того, як 30 січня Meta погодилася виплатити $25 млн Трампу, щоб врегулювати аналогічний судовий позов. Водночас компанія своєї провини не визнала. Угоду було укладено після того, як Марк Цукербергнамагався увійти в довіру до Трампа після його перемоги на виборах 2024 року.

Зокрема, бізнесмен пожертвував $1 млн на інавгурацію нового президента, а потім був присутній на ній разом із членами Кабінету міністрів. Також Цукерберг пом'якшив нові правила модерації контенту у Facebook, Instagram і Threads, відмовившись від партнерства зі сторонніми групами з перевірки фактів.

Трамп подав позов проти Meta після того, як соцмережа призупинила дію його облікового запису у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск повністю присвятив себе роботі, коли став головою департаменту контролю ефективності державного управління США (Doge), повідомляє телеканал Fox Business. За даними журналістів, підприємець навіть спить у Білому домі.

«Маск повідомив оточенню, що планує витратити чотири місяці на роботу на чолі Doge», – пишуть журналісти. Як зазначили журналісти, плідна робота дається Маску важко. Він перестав ходити додому і ночує в американській адміністрації.