Зеленський розкрив деталі зустрічі з Туском у Польщі

Лідери України та Польщі обговорили інвестиції, співпрацю у сфері протиракетної оборони, безпекову ситуацію та підтримку українців, які перебувають у Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні. Сторони обговорили двосторонню співпрацю, зміцнення протиповітряної оборони, польські інвестиції в Україну та безпеку українських громадян, які перебувають у Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Володимира Зеленського та допис Дональда Туска.

Під час переговорів сторони порушили низку двосторонніх питань, зокрема історичний діалог між Україною та Польщею. Зеленський також поінформував польського прем'єра про результати своєї дипломатичної роботи у Вашингтоні.

Окрему увагу співрозмовники приділили оборонній співпраці та захисту українських міст від російських атак. «Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу», – наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що під час зустрічі обговорювали безпекові виклики для українців, які через війну перебувають у Польщі. За його словами, вони повинні почуватися там у безпеці.

Своєю чергою Дональд Туск заявив, що сторони також розглянули питання польських інвестицій в Україну, співпраці у сфері протиракетної оборони та подальшої підтримки України у протидії російській агресії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до польського Любліна дорогою зі Сполучених Штатів Америки. Цей візит став першим після загострення відносин між Києвом і Варшавою, яке виникло на тлі суперечок щодо історичних питань, зокрема навколо теми УПА та позбавлення президента України польського ордена.