Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Справжнє «5G по-російськи»: в Криму згадали про надійність таксофонів

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Справжнє «5G по-російськи»: в Криму згадали про надійність таксофонів
В окупованому Криму через масштабні збої в мобільних мережах почали встановлювати таксофони
фото: t.me/yellowribbon_ua

Названо міста, де цивільних уже повернули в минуле століття

На тимчасово окупованому Кримському півострові російська окупаційна влада почала встановлювати вуличні таксофони через регулярні перебої у роботі мобільного зв'язку та інтернету. Нові стаціонарні телефони, за офіційною версією окупаційної адміністрації, мають забезпечити можливість виклику екстрених служб під час відключення мобільних мереж. Про це пише «Главком» з посиланням на рух спротиву «Жовта стрічка».

Перші таксофони вже встановили у тимчасово окупованих Джанкої та Євпаторії. За інформацією руху «Жовта стрічка», у Джанкої з'явилися п'ять таких апаратів, ще один встановили на Театральній площі в Євпаторії. Подальші плани щодо масштабування мережі таксофонів в інших містах та селах півострова наразі не деталізуються.

Вуличні таксофони дозволяють безкоштовно телефонувати до пожежної служби, поліції, швидкої допомоги, аварійної газової служби та за єдиним номером екстреної допомоги 112.

В окупованому Криму через масштабні збої в мобільних мережах почали встановлювати таксофони
В окупованому Криму через масштабні збої в мобільних мережах почали встановлювати таксофони
фото: t.me/yellowribbon_ua

Поява стаціонарних телефонів відбувається на тлі масштабних проблем із роботою мобільного зв'язку на півострові. 

У русі спротиву «Жовта стрічка» наголошують, що встановлення таксофонів свідчить про погіршення стану цивільної інфраструктури на окупованому півострові на тлі системних проблем із комунікаціями. Водночас раніше на півночі Криму вже повідомлялося про перебої з електропостачанням, погодинні графіки подачі води та обмеження роботи мобільних мереж, що вплинуло на функціонування зв'язку.

В окупованому Криму через масштабні збої в мобільних мережах почали встановлювати таксофони
В окупованому Криму через масштабні збої в мобільних мережах почали встановлювати таксофони
фото: t.me/yellowribbon_ua

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Джанкої російська окупаційна влада запровадила погодинний режим роботи мобільного зв'язку, дозволивши користуватися ним лише вісім годин на добу. Так, зараз стабільний зв'язок забезпечується лише двічі на день – з 08:00 до 12:00 та з 14:00 до 18:00. В інший час жителі міста фактично залишаються без мобільного зв'язку та мобільного інтернету.

Обмеження діють на тлі тривалих проблем із електро- та водопостачанням, які охопили північ Криму. Коли саме скасують новий режим роботи мобільних мереж, окупаційна адміністрація не повідомляє.

Окупаційна влада пояснює такі обмеження перебоями в роботі інфраструктури та необхідністю забезпечити можливість виклику екстрених служб навіть у разі відсутності мобільного покриття. Водночас мешканців закликають враховувати встановлений графік під час планування дзвінків і користування мобільним інтернетом.

Читайте також:

Теги: Крим окупанти мобільний зв’язок мобільні оператори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ураження нафтопереробних заводів і мереж розподілу палива спричиняє дефіцит бензину по всьому півострову
Дрони похитнули контроль Росії над Кримом, – The Economist
17 липня, 04:35
У Донецьку спалахнув та детонує склад боєприпасів російських військ
У Донецьку палає та детонує великий склад боєприпасів окупантів
14 липня, 05:26
Путін наказав створити нову систему постачання пального до Криму
Проблеми таки є. Путін визнав труднощі з пальним у Росії
13 липня, 21:09
Окупанти атакували АЗС у Херсоні
Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі
13 липня, 17:50
Розвідка наголосила, що серйозним ризиком для безпеки на захопленій росіянами АЕС залишається проблема живлення
Окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу: ГУР б'є на сполох
13 липня, 13:04
У Запоріжжі ворожі дрони поцілили в багатоповерхівку
Удар по Запоріжжю перетворив житловий будинок на вогняну пастку (фото)
13 липня, 00:03
Посолка ЄС назвала можливу ціль російського удару по Києву
Кремль почав полювати на дипломатів? Посолка ЄС в Україні зробила гучну заяву після удару по Києву
2 липня, 18:32
Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня
Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня
24 червня, 05:50
На Харківщині через російські обстріли загинули двоє людей
Армія РФ атакувала Харків і область: двоє людей загинули
20 червня, 09:41

Суспільство

Справжнє «5G по-російськи»: в Криму згадали про надійність таксофонів
Справжнє «5G по-російськи»: в Криму згадали про надійність таксофонів
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 20 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 липня 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року
Донька Фаріон записала щемливе відео до дня загибелі мами
Донька Фаріон записала щемливе відео до дня загибелі мами
Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка
Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
184K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
74K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua