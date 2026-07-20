Справжнє «5G по-російськи»: в Криму згадали про надійність таксофонів
Названо міста, де цивільних уже повернули в минуле століття
На тимчасово окупованому Кримському півострові російська окупаційна влада почала встановлювати вуличні таксофони через регулярні перебої у роботі мобільного зв'язку та інтернету. Нові стаціонарні телефони, за офіційною версією окупаційної адміністрації, мають забезпечити можливість виклику екстрених служб під час відключення мобільних мереж. Про це пише «Главком» з посиланням на рух спротиву «Жовта стрічка».
Перші таксофони вже встановили у тимчасово окупованих Джанкої та Євпаторії. За інформацією руху «Жовта стрічка», у Джанкої з'явилися п'ять таких апаратів, ще один встановили на Театральній площі в Євпаторії. Подальші плани щодо масштабування мережі таксофонів в інших містах та селах півострова наразі не деталізуються.
Вуличні таксофони дозволяють безкоштовно телефонувати до пожежної служби, поліції, швидкої допомоги, аварійної газової служби та за єдиним номером екстреної допомоги 112.
Поява стаціонарних телефонів відбувається на тлі масштабних проблем із роботою мобільного зв'язку на півострові.
У русі спротиву «Жовта стрічка» наголошують, що встановлення таксофонів свідчить про погіршення стану цивільної інфраструктури на окупованому півострові на тлі системних проблем із комунікаціями. Водночас раніше на півночі Криму вже повідомлялося про перебої з електропостачанням, погодинні графіки подачі води та обмеження роботи мобільних мереж, що вплинуло на функціонування зв'язку.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Джанкої російська окупаційна влада запровадила погодинний режим роботи мобільного зв'язку, дозволивши користуватися ним лише вісім годин на добу. Так, зараз стабільний зв'язок забезпечується лише двічі на день – з 08:00 до 12:00 та з 14:00 до 18:00. В інший час жителі міста фактично залишаються без мобільного зв'язку та мобільного інтернету.
Обмеження діють на тлі тривалих проблем із електро- та водопостачанням, які охопили північ Криму. Коли саме скасують новий режим роботи мобільних мереж, окупаційна адміністрація не повідомляє.
Окупаційна влада пояснює такі обмеження перебоями в роботі інфраструктури та необхідністю забезпечити можливість виклику екстрених служб навіть у разі відсутності мобільного покриття. Водночас мешканців закликають враховувати встановлений графік під час планування дзвінків і користування мобільним інтернетом.
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