Зеленський підбив підсумки візиту в Дніпро

За словами президента, Дніпропетровська область є лідером за внеском у ВВП України

Глава України мав зустрічі з пораненими воїнами, ветеранами та бізнесменами

У середу, 2 квітня, до Дніпра приїхав президент України Володимир Зеленський. Тут він відвідав поранених захисників, зустрівся з ветеранами та представниками бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави нашої держави.

Як зазначив Зеленський, Дніпро є одним із лідерів у порятунку життів.

«Більш ніж 40 тис. поранених, 96% урятували. Я хочу за це подякувати вам – просто молодці! Усі лікарі, хірурги, усім, хто підтримує, дякую! Мав можливість поспілкуватися з воїнами, відзначити державними нагородами. Багато таких героїчних хлопців. Я бажаю всім якнайшвидшого одужання!» – каже він.

Також український лідер зустрівся з ветеранами. Йшлося про можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах.

«Справді важливо робити все, щоб зберігалися зв’язки ветеранів із їхніми підрозділами, із побратимами, загалом із Силами оборони. Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. Цим вже буде займатися і Міністерство оборони, і Офіс допоможе – це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів – я зі всіма переговорю. Багато речей прозвучало – усе ми зафіксували. І також особисті питання, зокрема щодо доступу до медицини, і питання більш стратегічного характеру. Нам в Україні треба свої виробництва обладнання, усіх інструментів, які потрібні нашій ветеранській спільноті для швидкої адаптації, для того, щоб відчувати себе корисними. Ми говорили сьогодні про реабілітацію через ветеранський спорт – ми будемо це підтримувати й надалі», – зазначає він.

Крім того, президент мав важливу розмову із представниками бізнесу Дніпровщини. Саме ця область лідирує за внеском у ВВП України й за багатьма іншими саме економічними напрямами.

«Урядові програми будемо всі продовжувати, які показали свою ефективність. Є речі, які можна ще зробити для підтримки нашої промисловості, – я доручив урядовцям виконати те, про що просили сьогодні підприємці. Українські результати – це спільні результати, це результати всіх, хто обрав для себе Україну, усіх, хто активний заради України, усіх, хто готовий реалізовувати все необхідне, щоб Україна вистояла й досягла своїх цілей», – каже Зеленський.

Нагадаємо, президент України під час робочої поїздки до Дніпра відвідав медичний заклад, де бійці ЗСУ проходять лікування після поранень.

Президент відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня воїнів, які зазнали важких поранень під час виконання бойових завдань, зокрема на Донеччині.

До слова, у Дніпрі 30 березня було оголошено днем жалоби за чотирма загиблими внаслідок російського удару, який стався 28 березня.