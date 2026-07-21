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Зеленський після доповіді генерала Ніколюка анонсував посилення бригад і корпусів на сході

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський після доповіді генерала Ніколюка анонсував посилення бригад і корпусів на сході
Зеленський заслухав доповідь командувача оперативного угруповання військ «Схід» Віктора Ніколюка
фото: Офіс президента

Зеленський обговорив із генералом Ніколюком оборону Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача оперативного угруповання військ «Схід» Віктора Ніколюка щодо ситуації на східному напрямку.

Під час зустрічі сторони обговорили обстановку в зоні відповідальності ОУВ «Схід», російську штурмову активність та заходи для посилення української оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

За словами президента, особливу увагу приділили ситуації навколо Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки.

«Детально обговорили поточну ситуацію у смузі відповідальності оперативного угруповання «Схід» та можливі кроки, рішення ворога і що ми можемо протиставити російській штурмовій активності», – зазначив Зеленський.

Під час наради також визначили першочергові потреби українських військ. Окремо обговорили застосування засобів ураження середньої та великої дальності, використання штурмових підрозділів, а також можливості додаткового посилення бригад і корпусів.

«Вдячний за оцінку та пропозиції у застосуванні наших мідстрайків та дипстрайків, обговорили шляхи застосування штурмових підрозділів та можливості додаткового посилення бригад і корпусів», – повідомив президент.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський продовжив серію зустрічей із військовим командуванням, які відбуваються напередодні ухвалення кадрових рішень.

Нагадаємо, 20 липня Володимир Зеленський провів серію зустрічей із представниками військового командування, присвячених коригуванню оборонної стратегії України. Президент окремо поспілкувався із заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, бригадним генералом Андрієм Білецьким, командиром корпусу «Хартія» Ігорем Оболєнським, командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом та командиром 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Денисом Прокопенком.

За словами глави держави, під час зустрічей обговорювали ситуацію на фронті, застосування сучасних технологій і безпілотників, взаємодію підрозділів, постачання озброєння, а також можливі корективи до стратегії оборони України.

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Теги: Володимир Зеленський Донеччина військові

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