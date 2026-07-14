Зеленський попередив, що зробить Путін у разі поразки

Президент України заявив, що у разі невдачі у війні проти України російський диктатор може спробувати розпочати нову агресію проти інших держав

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поразка Росії у війні проти України не означатиме автоматичного припинення агресивної політики Кремля. На його думку, у такому разі російський диктатор Володимир Путін може спробувати розпалити новий конфлікт та атакувати інші країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави французькому телеканалу BFMTV.

За словами президента, якщо Росія не досягне своїх цілей в Україні, Путін становитиме загрозу не лише для українців, а й для інших держав. «Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей», – наголосив Зеленський.

Президент також припустив, що Кремль може намагатися втягнути у конфлікт нові країни, якщо не досягне бажаного результату у війні проти України.

Окремо Зеленський прокоментував перспективи можливого припинення вогню. За його словами, Україна прагне завершення війни, однак головною перешкодою залишається позиція Росії.

«Нам необхідно покласти край цій війні. І є одна сторона – Росія, – яка цього не хоче. Вони демонструють це лише на словах», – заявив глава держави.

Президент також назвав неправдивими заяви Кремля про готовність до перемир'я. За словами Зеленського, для Володимира Путіна головною метою залишається перемога у війні, а не досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, під час візиту до Франції Володимир Зеленський повідомив про нові домовленості з президентом Еммануелем Макроном щодо посилення оборонної співпраці. Зокрема, Україна отримає французькі ліцензії на виробництво ракет SCALP, авіабомб AASM Hammer, а також спільно з Італією – ракет Aster 30. Крім того, Франція передасть Україні новітні системи SAMP/T NG і прискорить постачання ракет Aster 30 вже до жовтня цього року.