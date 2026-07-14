Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зеленський попередив, що зробить Путін у разі поразки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський попередив, що зробить Путін у разі поразки
Зеленський спрогнозував наступний крок Путіна у разі поразки
фото: Zelenskyy.official

Президент України заявив, що у разі невдачі у війні проти України російський диктатор може спробувати розпочати нову агресію проти інших держав

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поразка Росії у війні проти України не означатиме автоматичного припинення агресивної політики Кремля. На його думку, у такому разі російський диктатор Володимир Путін може спробувати розпалити новий конфлікт та атакувати інші країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави французькому телеканалу BFMTV.

За словами президента, якщо Росія не досягне своїх цілей в Україні, Путін становитиме загрозу не лише для українців, а й для інших держав. «Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей», – наголосив Зеленський.

Президент також припустив, що Кремль може намагатися втягнути у конфлікт нові країни, якщо не досягне бажаного результату у війні проти України.

Окремо Зеленський прокоментував перспективи можливого припинення вогню. За його словами, Україна прагне завершення війни, однак головною перешкодою залишається позиція Росії.

«Нам необхідно покласти край цій війні. І є одна сторона – Росія, – яка цього не хоче. Вони демонструють це лише на словах», – заявив глава держави.

Президент також назвав неправдивими заяви Кремля про готовність до перемир'я. За словами Зеленського, для Володимира Путіна головною метою залишається перемога у війні, а не досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, під час візиту до Франції Володимир Зеленський повідомив про нові домовленості з президентом Еммануелем Макроном щодо посилення оборонної співпраці. Зокрема, Україна отримає французькі ліцензії на виробництво ракет SCALP, авіабомб AASM Hammer, а також спільно з Італією – ракет Aster 30. Крім того, Франція передасть Україні новітні системи SAMP/T NG і прискорить постачання ракет Aster 30 вже до жовтня цього року.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів зустріч із Свириденко
Зеленський анонсував відставку Свириденко і зміни в уряді
12 липня, 14:24
Різниця між ціною дизелю та нафти сягнула рекордних $60,70 за барель
Світ зіткнувся з дефіцитом дизелю через заборону експорту з Росії
10 липня, 23:40
Путін може вдатися до відчайдушного кроку
Путін втратив простір для маневру. Аналітики назвали чотири сценарії закінчення війни
7 липня, 08:43
70% фінансування військово-промислового комплексу Росії забезпечують доходи від продажу нафти й газу
Звідки у Путіна гроші на війну? Російський економіст назвав головне джерело
4 липня, 21:15
Путін заявив, що в Росії обговорюють можливість повної заборони експорту дизельного пального
Путін уперше визнав проблеми з пальним у Росії
28 червня, 21:30
Чим обернеться рішення Навроцького забрати орден у Зеленського
Як Навроцький вистрілив собі в ногу
20 червня, 13:23
Трамп оцінив конфлікт із Зеленським як телевізійне шоу
Трамп зробив несподіване зізнання про Україну
19 червня, 18:21
Путін назвав відносини з Туреччиною дружніми та звернувся до Ердогана
Путін зустрівся з главою МЗС Туреччини на саміті в Казані
17 червня, 21:40
Путін вийшов до людей під охороною спецпризначенців
Путін перестав ховатися? Диктатор уперше за рік вийшов до людей, але є нюанс (відео)
17 червня, 19:50

Соціум

Зеленський попередив, що зробить Путін у разі поразки
Зеленський попередив, що зробить Путін у разі поразки
Росія знайшла новий спосіб обходити санкції – ГУР
Росія знайшла новий спосіб обходити санкції – ГУР
Російський літак-розвідник наблизився до Польщі. Винищувачі НАТО перехопили ціль
Російський літак-розвідник наблизився до Польщі. Винищувачі НАТО перехопили ціль
Напав через українську мову? Поляк переплутав співвітчизника з українцем
Напав через українську мову? Поляк переплутав співвітчизника з українцем
Трамп оголосив про нову військову операцію проти Ірану
Трамп оголосив про нову військову операцію проти Ірану
Військово-морські сили знищили корабель РФ «Ізумруд»: є загиблі
Військово-морські сили знищили корабель РФ «Ізумруд»: є загиблі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
163K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
52K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua