Позашлюбний син вступив у війну за спадок Жириновського

Ейдельштейн звернувся до Нікулінського суду Москви з позовом

Позашлюбний син покійного керівника Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) одіозного Володимира Жириновського Олег Ейдельштейн намагається через суд довести, що він законний син політика, аби урвати частину його спадку. Про це пишуть росЗМІ.

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Як зазначається Ейдельштейн звернувся до Нікулінського суду Москви з позовом, у якому попросив визнати його законним сином засновника ЛДПР.

Мета – домогтися реалізації спадкових прав. У суді розповіли, що дату розгляду позову поки не призначено.

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Раніше повідомлялося, що колишній заступник голови Державної думи РФ, син засновника партії ЛДПР Володимира Жириновського Ігор Лебедєв змінив ім'я на Давида Олександровича Гарсія. Після цього він три місяці виконував свої обов'язки у парламенті під старим ім'ям.

Нагадаємо, про госпіталізацію українофоба Володимира Жириновського стало відомо 9 лютого 2022 року. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом. 25 березня 2022 року російські ЗМІ повідомили про смерть Жириновського. Однак тоді спростували ці заяви.

6 квітня голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін повідомив, що Жириновський таки помер.

Скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.