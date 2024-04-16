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Зеленський пояснив, як Україна розв'язуватиме проблему онлайн-казино

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, як Україна розв'язуватиме проблему онлайн-казино
Глава держави висловив співчуття рідним автора петиції про обмеження роботи онлайн-казино, який вчора загинув на фронті
фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що усі можливості онлайн-казино маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути заблоковані

Питання поширення онлайн-казино в Україні буде винесено на засідання Ради національної безпеки та оборони, адже це загроза безпеці держави. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Провів підготовчу нараду: секретар РНБО, СБУ, Мінцифри, Офіс. Наразі готується на розгляд РНБО питання про загрози безпеці нашої держави, суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери», – зазначив Зеленський.

Як наголосив президент, усі можливості онлайн-казино маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути заблоковані.

Зеленський також нагадав, що автором відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино був український воїн 59 окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко, котрий учора, 15 квітня, загинув у бою. Глава держави висловив співчуття рідним, близьким та усім друзям Павла.

«Життя всієї нашої України складається з життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців. Багато хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення», – додав президент.

Зеленський закликав пам'ятати, що Україна складається з людей, яким не байдуже, що буде з країною. І треба робити все, щоб наша держава вистояла проти окупантів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино. Так глава держави відреагував на зібрані голоси за відповідну петицію.

Як повідомлялося, під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув воїн та волонтер Павло Петриченко.

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Теги: онлайн-казино азартні ігри гральний бізнес смерть Володимир Зеленський

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