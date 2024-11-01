Вибори в Молдові: конкурент Санду дав обіцянку стосовно війни в Україні

Суперник Санду заявив, що «категорично засуджує» російську агресію проти України

Кандидат на пост президента Молдови Олександр Стояногло заявив, що визнає територіальну цілісність України в адміністративних кордонах 1991 року та пообіцяв у разі перемоги виступити «з мирними ініціативами» щодо завершення війни в Україні. Про це він заявив під час свого виступу перед виборцями.

Кандидат на пост президента Молдови зазначив, що його часто запитують, як він ставиться до війни в Україні. За його словами, він «категорично засуджує» російську агресію.

«Я визнаю територіальну цілісність України в кордонах 1991 року, це моя позиція як громадянина країни, і ця моя позиція не зміниться», – заявив він.

Стояногло висловив упевненість, що у нього будуть зустрічі і з європейськими лідерами, і в Бухаресті, і в Києві. «Я виступлю з мирними ініціативами, я буду пропонувати припинення вогню в Україні», – заявив політик.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. Другий тур виборів президента Молдови відбудеться в неділю, 3 листопада.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Як повідомлялося, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.