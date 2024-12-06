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Президент присвоїв звання «Герой України» ексмеру Умані, який загинув на фронті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент присвоїв звання «Герой України» ексмеру Умані, який загинув на фронті
Олександр Цебрій був мером Умані в 2015-2020 роках, на початку повномасштабної війни пішов захищати Україну
фото з відкритих джерел

Солдат, а потім молодший сержант Цебрій був постійно на передовій, мотивував людей своїм прикладом

Президент України Володимир Зеленський у День Збройних Сил України присвоїв звання Героя України колишньому меру Умані, молодшому сержанту Олександру Цебрію. Відповідний указ №818/2024 від 6 грудня опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що Цебрій удостоєний звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

«Постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Цебрію Олександру Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно)», – йдеться в указі глави держави.

Нагадаємо, Олександр Цебрій був мером Умані в 2015-2020 роках. На початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Командував кулеметним взводом 58-ї окремої мотопіхотної бригади. 27 липня 2024 року Умань попрощалася зі своїм ексмером, який героїчно загинув на Донбасі. 

Солдат, а потім молодший сержант Цебрій був постійно на передовій, мотивував людей своїм прикладом
Солдат, а потім молодший сержант Цебрій був постійно на передовій, мотивував людей своїм прикладом
фото: facebook.com/butusov.yuriy

Журналіст Юрій Бутусов провів останню добу життя Олександра Цебрія разом з ним. За словами Бутусова, дуже мало людей ризикували собою на війні так само як Олександр Цебрій, позивний «Мер».

«Найнебезпечніша робота на війні – це воювати у групах закріплення, тримати позиції на нулі, коли за тобою постійно полює ворог, небезпека з усіх боків, скиди дронів, міномети, артилерія. Позицію треба непомітно розбудовувати, укріпляти, але тоді тебе побачить ворог. Якщо не укріпляти, то позицію знищать і захоплять. І в умовах небезпеки далеко не всі бійці намагаються рити, дуже багато просто ховається. Але коли на позицію заходив «Мер», він працював та був прикладом для усіх. Одного разу міна вдарила у метрі від бліндажа, який будував на нулі Саша – його завалило, але він відкопався та продовжив роботу», – розповів журналіст.

За словами Бутусова, солдат, а потім молодший сержант Цебрій був постійно на передовій, мотивував людей своїм прикладом, завозив великі партії допомоги у бригаду, будівельні матеріали на позиції, його внесок величезний у тому, що ці дві посадки, які тримає батальйон, залишаються нашими.

«Навіть дрони, на яких літає аеророзвідка батальйону купив Саша – він зібрав гроші на свій день народження, і саме він забезпечив дронами нашу наступальну операцію», - розповів військовий жупналіст. 

Олександр Цебрій нагороджений при житті орденом «За Мужність» за те, що він особисто взяв у полон російського штурмовика. Він кілька разів рятував поранених товаришів, особисто під обстрілом надавав медичну допомогу та витягував на точку евакуації.

Але Цебрію було мало боїв в обороні. Він хотів робити усе можливе, щоб пришвидчити нашу перемогу, і він сам сформував штурмову групу у кулеметному взводі, підготував та повів на штурм.

«Завдяки штурмовій операції, в якій загинув Олександр Цебрій, воїни 58-і мотопіхотної бригади відбили ще одну посадку, ще один кілометр української землі», – написав Бутусов.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко, попрощатися і вшанувати памʼять Героя прийшли багато містян, приїхали мери деяких міст України, представники Асоціації міст України.

«Вічна памʼять Олександрові! Щирі співчуття родині і близьким… Дякуємо за захист! Слава українським Героям, які ціною свого здоровʼя і життя боронять нашу державу!», – написав Кличко.

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Теги: Володимир Зеленський державні нагороди Олександр Цебрій

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