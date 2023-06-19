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Зеленський провів телефонну розмову із прем’єром Британії. Про що говорили

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський провів телефонну розмову із прем’єром Британії. Про що говорили
Під час розмови політики обговорили перебіг бойових дій та оборонні потреби України
фото: Володимир Зеленський

Президент Зеленський сказав Сунаку про важливість надання Україні перспектив членства на саміті НАТО

19 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Про це голова держави повідомив у Telegram.

За словами українського президента, у ході розмови обговорювали оборонні потреби України, подальшу співпрацю між країнами «задля розширення спроможностей на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї», а також перебіг бойових дій на фронті.

Зеленський і Сунак також скоординували з позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, а також обговорили кроки з реалізації формули миру та підготовки гарантій безпеки для України.

«Наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на РФ, зокрема й через нарощування російського виробництва ракет із західних компонентів», – додав Зеленський.

Зеленський також подякував прем'єру Сунаку за організацію конференції з відновлення України в Лондоні 21–22 червня та за лідерську роль Великої Британії в консолідації міжнародної підтримки України.

Нагадаємо, що за словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, Україна отримає довгострокову допомогу від країн НАТО у Вільнюсі. 

Зазанчимо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу

Теги: Володимир Зеленський Ріші Сунак Велика Британія

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