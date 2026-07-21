21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 21 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 липня у світі відзначають Всесвітній день морозива та Міжнародний день нездорової їжі. До кінця року залишається 163 дні. Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого пророка Єзекиїла, преподобних Симеона, Христа ради юродивого, та Івана, його співпосника, а також преподобних Онуфрія Мовчазного й Онисима Відлюдника Києво-Печерських.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день морозива

Щороку 21 липня у світі відзначають Всесвітній день морозива. Свято присвячене одному з найпопулярніших літніх десертів і покликане популяризувати культуру його споживання та історію виробництва.

Морозиво має багатовікову історію: прообрази холодного десерту існували ще в Стародавньому Китаї та Персії, а сучасне вершкове морозиво набуло популярності в Європі у XVII–XVIII століттях. Сьогодні цей день супроводжується фестивалями, дегустаціями, благодійними акціями та презентаціями нових смаків.

Міжнародний день нездорової їжі

21 липня також відзначають Міжнародний день нездорової їжі. Попри специфічну назву, дата не є офіційним закликом до зловживання фастфудом чи солодощами. Головна мета цього дня – привернути увагу суспільства до загальної культури харчування та вкотре нагадати про важливість збалансованого раціону. Водночас медики закликають до помірності, хоча багато людей дозволяють собі цього дня невеликі винятки з дієти.

Релігійні свята та їхня історія

Святий пророк Єзекиїл

21 липня православні віряни вшановують пам'ять святого пророка Єзекиїла – одного з чотирьох великих старозавітних пророків. Він жив у VI столітті до Різдва Христового, походив зі священничого роду та після падіння Єрусалима опинився у вавилонському полоні.

Під час свого служіння Єзекиїл закликав народ до покаяння, відмови від ідолопоклонства та духовного оновлення. Одним із найвідоміших біблійних епізодів, пов'язаних із пророком, є видіння долини сухих кісток, яке вважається символом воскресіння та відродження.

Преподобні Симеон та Іван

Також цього дня Церква згадує преподобного Симеона, Христа ради юродивого, та преподобного Івана, його співпосника. Святі жили у VI столітті, прийняли чернецтво після паломництва до Єрусалима та присвятили життя молитві й служінню людям.

Симеон добровільно обрав подвиг юродства заради Христа, приховуючи свою святість під виглядом дивної поведінки, тоді як Іван залишився жити відлюдником у пустелі.

Преподобні Онуфрій Мовчазний та Онисим Відлюдник

За новоюліанським календарем цього дня також вшановують преподобних Онуфрія Мовчазного та Онисима Відлюдника Києво-Печерських.

Онуфрій прославився тим, що до кінця життя дотримувався обітниці мовчання, а Онисим провів життя у молитві, пості та усамітненні в Києво-Печерській лаврі. Їх вважають прикладом духовної стійкості, смирення та стриманості.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 21 липня відоме як день Онуфрія Мовчазного або Мовчальника. Наші предки намагалися виконувати будь-яку роботу мовчки, вірячи, що це принесе мир і злагоду в дім на весь рік.

За погодою цього дня прогнозували умови на найближчий час та майбутні сезони:

Рясна ранкова роса віщує ясний і спекотний день.

Ранковий або вечірній туман свідчить про наближення теплої й гарної погоди.

Гроза цього дня обіцяє щедрий урожай зернових культур, а дрібний дощ – велику кількість грибів у лісах.

Прохолодна ніч вважалася передвісником ранньої зими, тоді як сильна злива вказувала на вологу й затяжну осінь.

Голосне щебетання сорок сприймали як ознаку майбутньої м'якої та теплої зими.

Що не можна робити сьогодні

За церковними настановами, 21 липня вкрай важливо уникати сварок, образ, брехні, підступних пліток та безпідставного осуду ближніх.

У народній традиції сформувалися такі побутові застереження:

Не рекомендується купатися у відкритих водоймах.

Варто утриматися від використання гострих предметів без нагальної потреби.

Не слід залишати в оселі безлад і розкидати речі.

Не радять вести порожні розмови та з'ясовувати стосунки, оскільки дата вимагає особливої стриманості у словах.

Історичні події

Цей день у різні епохи відзначився важливими світовими подіями:

365 рік – потужний землетрус і цунамі в Східному Середземномор'ї зруйнували значну частину Александрії.

1542 рік – Папа Римський Павло III офіційно заснував Римську інквізицію.

1773 рік – Папа Климент XIV видав бреве про ліквідацію Ордену єзуїтів.

1861 рік – на полях Громадянської війни у США відбулася перша масштабна битва при Булл-Рані.

1969 рік – за всесвітнім координованим часом (UTC) американський астронавт Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця.

2011 рік – завершилася тривала ера експлуатації американських космічних кораблів багаторазового використання Space Shuttle після фінального польоту шатла Atlantis.

Іменини

День ангела 21 липня святкують: Іван, Симеон, Семен, Єзекіїл.