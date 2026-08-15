Пані посол розкрила, яких фахівців Україна готова запросити на роботу з Філіппін

Філіппіни мають великий досвід організації трудової міграції

Україна зацікавлена у залученні філіппінських медичних працівників та фахівців інших професій, яких через війну може не вистачати на українському ринку праці. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю hromadske розповіла посол України на Філіппінах Юлія Федів.

За словами дипломатки, Міністерство охорони здоров’я вже вивчає можливість залучення медиків із Філіппін. Фахівці з цієї країни нині працюють у Польщі, Угорщині, Чехії та інших європейських державах і мають репутацію кваліфікованого медичного персоналу.

Пані посол України на Філіппінах Юлія Федів на прийомі у президента та першої леді Філіппін фото з особистого архіву Юлії Федів

Утім, для роботи в Україні їм знадобиться додаткова підготовка, зокрема мовна та професійна. До того ж зараз в’їзд філіппінських громадян до України обмежений із міркувань безпеки.

Філіппіни мають великий досвід організації трудової міграції. Близько 11 мільйонів громадян країни працюють за кордоном. За словами Федів, за філіппінських працівників активно конкурують європейські держави: у Словенії їх налічується до 20 тисяч, в Угорщині – до 30 тисяч, а Польща нині посилює роботу із залучення трудових мігрантів із Філіппін.

«Ми маємо розуміти, з ким конкуруємо як потенційний роботодавець для філіппінських мігрантів», – зазначила пан посол.

Ідеться не лише про медицину. Федерація роботодавців України також зацікавлена у працівниках із Філіппін за спеціальностями, де в майбутньому може виникнути нестача кадрів через наслідки війни.

Наразі шлях до України для громадян Філіппін залишається закритим через безпекові обмеження, запроваджені їхнім МЗС. Після початку повномасштабного вторгнення Україна, навпаки, допомагала Філіппінам евакуювати їхніх громадян. Нині в Україні перебуває близько 30 філіппінців, переважно вони працюють у міжнародних організаціях.

За словами Юлії Федів, питання залучення філіппінських працівників – це вже не лише розмова про майбутню кадрову потребу України, а й про те, наскільки країна буде готова конкурувати за фахівців на міжнародному ринку праці.

До слова, українське суспільство часто насторожено ставиться до трудових мігрантів, адже коли в невеликих громадах з’являються великі групи людей, які не знають мови, не орієнтуються в місцевих правилах і мають інші культурні звички, то це викликає нерозуміння та тривогу серед місцевих жителів.

«Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями.