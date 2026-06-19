Президент Гондурасу вперше здійснив візит до України (відео)

З президентом Гондурасу прибула й міністерка закордонних справ Мирея Агуеро

Сьогодні, 19 червня, президент Гондурасу Насрі Асфура вперше відвідав Україну. Свій візит він розпочав зі вшанування пам’яті полеглих українських воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Свій перший візит до України президент Гондурасу Насрі Асфура розпочав зі вшанування пам’яті полеглих українських воїнів. Це важливий жест поваги до наших людей, які віддали життя за Україну, за свободу та мир. Цінуємо таку підтримку, солідарність із нашим народом і розуміння того, через що сьогодні проходить Україна», – наголосив глава України.

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«Укрзалізниця» додала, що з президентом Гондурасу прибула й міністерка закордонних справ Мирея Агуеро.

Мирея Агуеро приїхала до Києва фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з президентом Гондурас Насрі Асфура. Сторони обговорили перспективи співпраці між країнами.

До слова, у грудні 2025 року кандидат від консервативної Національної партії Насрі Асфура, якого відкрито підтримував президент США Дональд Трамп, переміг на президентських виборах у Гондурас.