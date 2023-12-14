Зеленський виступив на історичному для України саміті ЄС з потужною промовою

Лідери ЄС розглянуть питання про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський у четвер вранці виступив по відеозв'язку на зустрічі Європейської ради – саміті Євросоюзу, де обговорюють можливість почати процес вступу України в ЄС. Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди» з Брюсселя.

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Президент України не є учасником Європейської ради, оскільки до цього органу входять тільки керівники держав ЄС. Однак президент Євроради має повноваження одноосібно, не отримуючи одностайної згоди усіх держав, також запрошувати на засідання гостей.

Раніше розглядалася можливість особистого візиту Зеленського до Брюсселя (від минулого тижня президент України здійснював серію закордонних поїздок), однак у ЄС не підтвердили можливість особистої присутності українського лідера на саміті.

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Західні ЗМІ писали про побоювання серед євродипломатів, що поява Зеленського на зустрічі може викликати протиріччя з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Як пише Guardian, під час звернення Зеленський закликав не впадати сьогодні в нерішучість і не зраджувати віру в Європу: «Цей день увійде в нашу історію. Добре це чи погано для нас, історія зафіксує все. Кожне слово, кожен крок, кожна дія та бездіяльність. Хто за що воював... дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали ненадійною. Або нездатною приймати рішення, яке вона сама підготувала».

Український президент підкреслив, що, на його думку, Київ виконав свою «домашню роботу» за вимогами ЄС щодо початку переговорів про членство. «Ми говоримо про обіцяне рішення. І я не почув ніяких контраргументів, чому б нам не реалізувати план, узгоджений всією Європою», – зазначив Зеленський.

Президент України зауважив, що минулого року Україна отримала чіткі рекомендації й нагадав, що прийняті всі необхідні ключові закони. «Ви всі – підкреслюю: всі – добре знаєте, що ми виконали всі зобов'язання», – наголосив Зеленський.

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Ми говоримо про рішення, яке було обіцяно. І я не почув жодного контраргументу, чому ми не повинні реалізувати план, узгоджений усією Європою. Володимир Зеленський

Президент України закликав Європу виконати свої обіцянки. «Я прошу вас сьогодні про одне – не зрадьте народ і його віру в Європу. ​Якщо ніхто не вірить в Європу, що допоможе Європейському Союзу вижити? ​Люди в Європі не побачать ніякої користі, якщо Москва отримає перепустку від Брюсселя у вигляді негативу щодо України», – сказав Зеленський, додавши, що Путін, напевно, використає це проти всієї Європи.

Путін не отримав нічого протягом року. Ні в боях проти України, ні в його спробах розділити та принизити європейців. Він втратив все цього року. Важливо, що він програв не лише в Україні, але в усіх аспектах європейського життя. Володимир Зеленський

«Не давайте йому цю першу – і єдину – перемогу в році. Європа повинна перемогти, угоди повинні дотримуватися, а слова повинні мати значення», – підкреслив український президент.​

Як відомо, сьогодні у Брюсселі триває історичний для України саміт. Лідери Європейського Союзу повинні будуть ухвалити рішення дати чи ні «зелене світло» початку переговорів про членство України в ЄС. Також мають розв'язати питання подальшої фінансової та військової підтримки України у протистоянні російській агресії.

Українське питання стоїть першим на порядку денному саміту. Щодо політичного рішення про початок переговорів про членство, то переважна більшість – 26 країн-членів ЄС – виступають «за», і лише Угорщина висловлюється «проти».