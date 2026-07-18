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Куди Зеленський хоче призначити Свириденко: подробиці від FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Куди Зеленський хоче призначити Свириденко: подробиці від FT
Зеленський з нагоди Дня української державності відзначив Юлію Свириденко орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
фото: Офіс президента

Президент, як і раніше, шукає людину на посаду нового посла в США

Президент Володимир Зеленський продовжує переконувати Юлію Свириденко обійняти посаду посла України в США, попри її відмову цього тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За словами джерел близьких до президента, Зеленський, як і раніше, шукає людину на посаду нового посла в США.

Його головним кандидатом залишається колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яку було звільнено в ході перестановок у Кабміні цього тижня, і яка відхилила пропозицію стати послом.

«Він (Зеленський, –ред.) усе ще намагається переконати її обійняти цю посаду, яка припадає на вирішальний момент війни та у відносинах з адміністрацією Трампа», – сказали джерела, близькі до глави держави.

Каденція уряду Свириденко тривала майже рік – з 17 липня 2025 року. Про оновлення Кабінету міністрів президент Володимир Зеленський оголосив 12 липня, пояснивши кадрові рішення зміною політичної стратегії держави. Главі уряду він запропонував залишитися в команді та очолити «новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером», не уточнивши, про яку саме посаду йдеться.

Реакцію на кадрові перестановки в українському уряді вже озвучили в Євросоюзі. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що подібні рішення – внутрішня справа кожної країни, і Брюссель готовий співпрацювати з тими, кого призначить українська влада, за умови, що реформи триватимуть.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки роботи на своїй посаді, назвавши головні досягнення відомства за час каденції уряду Свириденко.

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Теги: Володимир Зеленський Юлія Свириденко кадрові зміни

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