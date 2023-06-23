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«Сі Цзіньпін – диктатор». Байден зробив заяву стосовно зустрічі із головою КНР

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Сі Цзіньпін – диктатор». Байден зробив заяву стосовно зустрічі із головою КНР
Президент США висловився щодо зустрічі із очільником Китаю
фото: ілюстративне

Байден висловив сподівання, що «в певний момент у майбутньому» зустрінеться з китайським колегою

Президент США Джо Байден висловив сподівання на зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном навіть попри неоднозначні висловлювання про нього. Політик упевнений, що його слова не вплинуть на відносини Вашингтона та Китаю, заявив він на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це пише Market Watch.

«Ні», – відповів Байден на запитання журналістів, чи не підірве нещодавній вислів про Сі Цзіньпіна прогрес, досягнутий нещодавно у відносинах двох країн.

На пресконференції в Білому домі Байден сказав, що не буде уникати «говорити те, що вважає фактом стосовно відносин із Китаєм, і це не те, що буде кардинально змінювати».

«Вважаю, що істерія щодо наших відносин із Китаєм згасає та минає. Був інцидент, який призвів до певного непорозуміння (ситуація зі шпигунською кулею – «Главком».). Та державний секретар Блінкен здійснив чудовий візит до Китаю», – заявив він.

Президент відмовився забрати свої слова про те, що Сі Цзіньпін є диктатором і зазначив, що вони «не мали якісь реальні наслідки». А також висловив сподівання, що «в певний момент у майбутньому» сам зустрінеться з китайським колегою.

Раніше цього тижня американський лідер фактично назвав свого китайського колегу «диктатором», коли коментував інцидент зі збитим аеростатом. Байден припустив, що Сі Цзіньпін не був повною мірою обізнаний про те, що сталося. Про це Байден розповів після повернення з Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена.

«Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив ту повітряну кулю з двома коробками, наповненими шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що воно там є. Я серйозно. Це дуже незручна ситуація для диктаторів, коли вони не знають, що відбувається», – сказав президент США.

За словами президента, Блінкен здійснив «прекрасний візит» до Китаю. Байден зазначив, що розраховує на зустріч із Сі Цзіньпіном. Також політик сумнівається, що його висловлювання матимуть якісь реальні наслідки.

Раніше телеканал NBC News повідомив, що високопосадовці американської адміністрації опинилися в незручному становищі через висловлювання Байдена на адресу Сі Цзіньпіна. Так, чиновникам довелося пояснювати, що слова глави держави не відображають офіційної політики Вашингтона.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців. Як зазначається, американський лідер вважає, що керівництво Китаю не знало подробиць щодо шпигунської повітряної кулі, яку США збили у своєму повітряному просторі в лютому.

«Китай має деякі законні труднощі, не пов’язані зі Сполученими Штатами... Але я не думаю, що керівництво знало, де це було, чи знало, що там було, і знало, що відбувається», – припустив Байден.На його думку, ситуація з кулею була для Китаю радше незручною, ніж навмисною.

Читайте також: Сі Цзіньпін їде до Байдена: стала відома можлива дата
Теги: Китай президент Ентоні Блінкен Сі Цзіньпін

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