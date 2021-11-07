День працівника соціальної сфери відзначають в Україні з 1999 року

Зеленський зазначив, що нові виклики, які постають перед світом та Україною, вимагають перетворень у соціальній сфері

Володимир Зеленський привітав працівників соціальної сфери з професійним святом. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

«Цього дня відзначаємо людей, які обрали для себе справою життя нелегку гуманістичну місію – постійну, багатогранну та всебічну підтримку й захист усіх, хто найбільше потребує цього в нашому суспільстві», – зазначив президент.

«Ви щодня піклуєтеся про ветеранів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім’ї, допомагаєте їм здолати життєві труднощі, повірити в себе та свої можливості, знайти вихід із найскрутніших ситуацій», – додав він.

Зеленський зазначив, що нові виклики, які постають перед світом та Україною, вимагають змістовних організаційних перетворень у соціальній сфері.

«Переконаний, що завдяки вашій професійній і наполегливій праці система соціальної підтримки буде модернізована й розвинута відповідно до світових стандартів та викликів сьогодення, соціальні послуги та підтримка стануть доступними всім, хто потребує піклування й турботи», – додав він.

День працівника соціальної сфери встановлено в Україні на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики згідно з указом президента від 1999 року.

Нагадаємо, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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