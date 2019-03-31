Зеленський розповів, що скаже Путіну у разі зустрічі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський

«Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території», - заявив Зеленський

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, що скаже президенту Росії Володимиру Путіну, якщо переможе на виборах і зустрінеться з ним.

«Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху», - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання «Громадського».

Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

Також стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.