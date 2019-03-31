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    Політика

    Зеленський розповів, що скаже Путіну у разі зустрічі

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    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський - Зеленський розповів, що скаже Путіну у разі зустрічі
    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський

    «Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території», - заявив Зеленський

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, що скаже президенту Росії Володимиру Путіну, якщо переможе на виборах і зустрінеться з ним.

    «Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху», - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання «Громадського».

    Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

    Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

    Також стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

    Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

    Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

    Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.

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