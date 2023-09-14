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ЗМІ: Брат впливового чиновника Банкової виїхав з України перед війною і досі не повернувся

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗМІ: Брат впливового чиновника Банкової виїхав з України перед війною і досі не повернувся
Ростислав Шурма запропонував брату створити власний бізнес та навіть віддав на це зарплату із «Запоріжсталі»
фото з відкритих джерел

Шурма під час своєї роботи у Запоріжжі створив умови для бурхливого розвитку бізнесу свого брата, наполягає УП

Брат заступника глави Офісу президента Олег Шурма, який став фігурантом гучного розслідування журналістів про сонячні електростанції, незадовго до російського вторгнення виїхав з України. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

За словами ЗМІ, за час війни Олег Шурма жодного разу не з'являвся в Україні. Також наразі невідомо, де він перебуває та коли повернеться на Батьківщину. 

ЗМІ також розповіли деякі нові факти з біографії Олега Шурми. Так, він певний час працював топменеджером, керував великою майнінговою компанією в Південній Африці. Проте журналісти не озвучили назви цих компаній. 

Зазначається, що заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, який тривалий час працював у різних структурах мільярдера Ріната Ахметова, перетягнув брата у Запоріжжя. Там він очолював місцевий меткомбінат, а також розбудовував мережу політичного впливу у місцевій владі під брендом Опоблоку, що виливалося у сприяння розвитку приватного бізнесу братів.

Шурма запропонував брату створити власний бізнес та, навіть, за його словами, віддав на це зарплату із «Запоріжсталі». Зокрема свої гроші в бізнес Ростислав Шурма вливав не в статутні капітали, а у вигляді кредитів для компаній брата Олега.

У розслідуванні йдеться, що бізнеси братів управляються через закритий венчурний фонд «Геліос». «Він на 50% належить Олегу Шурмі, ще по 25% записані на звичайнісіньких ФОПів Світлану Стоян і Ольгу Кузіну. З відкритих джерел відомо, що Стоян займається роздрібною торгівлею книг, а Кузіна – кафе та мобільними їдальнями. Саме фонд «Геліос» Ростислав Шурма очолював, коли звільнився із «Запоріжсталі» і ще не влаштувався в Офіс президента», – зазначають журналісти.

За даними ЗМІ, крім «Геліоса» з братом Шурми пов'язано ще кілька закритих фондів, які так само займаються інвестиціями в «зелену» енергетику: «Простір», «Онікс інвест», «Квантум» (на нього записане авто Audi E-Tron Sportback 2021 року, яким користується Ростислав Шурма), «Астра капітал», «Аланд інвест». 

Як зазначають журналісти, бізнес-інтереси братів поділились на дві великі сфери: будівельний бізнес у Запоріжжі та зелена енергетика. Остання складається з близько двох десятків різних майданчиків сонячної генерації в Запорізькій області.

«Були проєкти меншого масштабу, на кшталт приватизованого монополіста з вивезення сміття в Запоріжжі фірми «Вельтум» чи компанії, яка надавала фінансові послуги, «Мастер Фінанс». Власне, обидва основні бізнеси передбачають потребу в отриманні відчутних земельних площ: будівництво – в самому Запоріжжі, електростанції – в області. Це якраз дало змогу критикам Шурми припускати, що він міг використати політичний вплив для отримання преференцій для свого бізнесу», – пишуть журналісти.

До слова, місцеві ЗМІ не раз писали про масштабні виділення земель саме під потреби компаній нинішнього заступника глави Офісу президента: то про 245 гектарів для сонячних компаній Шурми, то про непрозору схему виведення 1,5 га майже в центрі Запоріжжя тощо.

Водночас заступник Єрмака категорично відкидає такі звинувачення. За його словами, в Запоріжжі вони з братом нібито забудовували ділянки, на яких роками були тільки «смітники і притони», а земля в собівартості електростанцій взагалі складає заледве 1-2%.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі встановили, що вплив заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми на уряд України дозволив окупованим сонячним станціям його брата та бізнес-партнерів отримати 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали.

До слова, заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розпочав кампанію з відбілювання своєї репутації після гучного скандалу, який спровокували журналістські розслідування.

Читайте також: Брат впливового чиновника Банкової отримав 324 млн грн за непоставлену електроенергію. ЗМІ розкрили схему
Теги: енергетика бізнес чиновник Офіс президента

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