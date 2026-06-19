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Четверо учнів з Чернівців склали НМТ з англійської мови на 200 балів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Четверо учнів з Чернівців склали НМТ з англійської мови на 200 балів
Четверо випускників отримали 200 балів з НМТ
фото: Facebook/Чернівецького багатопрофільного ліцею «Престиж»/колаж: glavcom.ua

Двоє учнів отримали по 200 балів з історії України 

У Чернівцях четверо однокласників успішно склали НМТ з англійської мови на 200 балів. Двоє з них досягли таких же результатів у НМТ з історії України. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Чернівці.

Про успіхи випускників розповіла класна керівниця та вчителька з англійської мови Ірина Могила. За словами вчительки, учням вдалося отримати найвищий бал з НМТ завдяки наполегливій праці. До того ж однокласники навчалися в експериментальному класі з поглибленим вивченням англійської мови. Тому щотижня по п’ять годин вони займалися англійською мовою.

«Завдяки підтримці батьків у закладі було сучасне навчально-методичне забезпечення. Учні постійно використовували мову в реальних умовах, адже ми дуже багато подорожували з цим класом: під час осінніх, весняних і навіть літніх канікул об’їздили всю Європу», – розповіла вчителька.

Софія Ніцович отримала 200 балів на НМТ з історії України та англійської мови
Софія Ніцович отримала 200 балів на НМТ з історії України та англійської мови
фото: Facebook/Чернівецького багатопрофільного ліцею «Престиж»

Учні почали підготовку до НМТ ще з 10 класу. Йдеться про ученицю ліцею №11 «Престиж» Софію Ніцович, яка отримала 200 балів на НМТ з історії України та англійської мови.

Антон Фисюк отримав по 200 балів з історії України та англійської мови
Антон Фисюк отримав по 200 балів з історії України та англійської мови
фото: Facebook/Чернівецького багатопрофільного ліцею «Престиж»

Її однокласник Антон Фисюк також отримав по 200 балів з історії України та англійської мови.

Владислава Юрійчук отримала 200 балів з англійської мови
Владислава Юрійчук отримала 200 балів з англійської мови
фото: Facebook/Чернівецького багатопрофільного ліцею «Престиж»

Також найвищі бали з НМТ з англійської мови отримали випускники Владислава Юрійчук та Владислав Куликовський.

Владислав Куликовський отримав 200 балів з англійської мови
Владислав Куликовський отримав 200 балів з англійської мови
фото: Facebook/Чернівецького багатопрофільного ліцею «Престиж»

Нагадаємо, випускниця львівського ліцею № 81 імені Петра Сагайдачного Софія Клак набрала максимальну кількість балів за трьома предметами національного мультипредметного тесту з чотирьох. Дівчина склала іспити із англійської мови, математики та історії України, отримавши по 200 балів за кожен предмет.

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Теги: іспит учні Чернівці навчання НМТ

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