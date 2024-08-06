Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Учнів 5–9 класів оцінюватимуть по-новому: деталі від МОН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Учнів 5–9 класів оцінюватимуть по-новому: деталі від МОН
фото з відкритих джерел

Міністерство освіти і науки затвердило новий табель успішності для оцінювання учнів 5-9 класів

Міністерство освіти і науки України затвердило рекомендації для оцінювання результатів навчання школярів відповідно до державного стандарту базової середньої освіти. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, у документі окреслено підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5–9 класів. Йдеться про загальні критерії оцінювання (визначають загальні підходи до встановлення результатів навчання учнів) та критерії оцінювання за освітніми галузями.

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання мають чотири рівні (кожний наступний охоплює вимоги до попереднього й додає нові). Один рівень складається з 3 балів, які в сумі дають 12.

  • початковий (1–3 бали);
  • середній (4–6 балів);
  • достатній (7–9 балів);
  • високий (10–12 балів).

Свідоцтво досягнень

Окрім того, у документі з рекомендаціями запропоновано форму свідоцтва досягнень учня. Воно складається з двох частин:

  1. Характеристика навчальної діяльності – тут учителі оцінюють рівень сформованості наскрізних умінь в учня / учениці наприкінці навчального року. Йдеться про розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо.
  2. Характеристика результатів навчання – у цьому розділі виставляють бали за навчальні предмети / інтегровані курси щосеместрово й за рік. Спочатку вчитель виставляє бал за окремі групи результатів навчання, які визначено в Державному стандарті базової освіти. Після цього виводить загальну оцінку за семестр.
7 фото
На весь екран
Критерії оцінювання школярів
скріншот

За кожну з цих груп результатів навчання вчитель виставляє оцінку. Загальна оцінка за семестр формується на підставі чотирьох оцінок за групами результатів, а річна – на основі семестрових.

Нагадаємо, Україна активно готується до нового навчального року. Серед основних цілей влади – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах відкритись для дітей і працювати офлайн.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де очний формат не можливий.

До слова, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

Читайте також: У Міносвіти розповіли про рівень готовності шкіл до холодів та блекаутів
Теги: Міністерство освіти і науки школярі школа освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Діти, що не вчили математику у 8 класі, не знатимуть її в 11»
Початок навчального року. Наша мета – добробут дітей, чи економія коштів бюджету?
25 липня, 17:35
Студентам потрібно буде подати військово-облікові документи до вишів через сім днів після завершення воєнного стану
Уряд змінив правила подання військово-облікових документів для деяких студентів
9 липня, 20:07
Навчатися за новим стандартом учні почнуть з 1 вересня 2027 року
Уряд затвердив новий стандарт профільної середньої освіти
25 липня, 20:23
Міністерство освіти та науки вирішило змінити правила вступу на аспірантуру через великий ажіотаж серед військовозобов'язаних
Мін’юст позбавив права аспірантів-контрактників на відстрочку від мобілізації
26 липня, 16:23
У Львові діти розпочнуть навчання 2 вересня, усупереч рекомендації міського штабу з підготовки до зими
«Здоровий глузд програв». Садовий розповів, коли у Львові діти підуть до школи
24 липня, 14:13
Росіяни провалюють вступну кампанію на ТОТ України
Вступна кампанія на окупованих територіях провалилася – Центр спротиву
23 липня, 23:15
Німецький Бундесвер набирає тисячі підлітків
Збройні сили Німеччини поповнились тисячами підлітків – Spiegel
26 липня, 07:07
Половина українських шкіл мають генератори та котельні
У Міносвіти розповіли про рівень готовності шкіл до холодів та блекаутів
27 липня, 22:20
Письменниця вважає, що українських науковців лише патріотизм стримує від того, аби не «відв'язуватися від української академії»
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою
29 липня, 17:39

Наука та освіта

Учнів 5–9 класів оцінюватимуть по-новому: деталі від МОН
Учнів 5–9 класів оцінюватимуть по-новому: деталі від МОН
Мінімум онлайн-навчання. Уряд готує рішення для школярів
Мінімум онлайн-навчання. Уряд готує рішення для школярів
У Запоріжжі розпочалося будівництво «підземних шкіл» (відео)
У Запоріжжі розпочалося будівництво «підземних шкіл» (відео)
За українськими полярниками погнався небезпечний хижак
За українськими полярниками погнався небезпечний хижак
Уряд погодив реорганізацію Університету інфраструктури та технологій
Уряд погодив реорганізацію Університету інфраструктури та технологій
Підвищення зарплати вчителям: Лісовий дав невтішний прогноз
Підвищення зарплати вчителям: Лісовий дав невтішний прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
36K
Ракетна атака на Київ: ворог цілив балістичними ракетами
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
16K
Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир
11K
Туристи налякані «парасольковою» мафією у Італії: ЄС обіцяє навести лад
11K
Яблучний спас 2024: що потрібно нести у церкву на Преображення Господнє, традиції та прикмети цього дня

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua