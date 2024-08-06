Учнів 5–9 класів оцінюватимуть по-новому: деталі від МОН

Міністерство освіти і науки затвердило новий табель успішності для оцінювання учнів 5-9 класів

Міністерство освіти і науки України затвердило рекомендації для оцінювання результатів навчання школярів відповідно до державного стандарту базової середньої освіти. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, у документі окреслено підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5–9 класів. Йдеться про загальні критерії оцінювання (визначають загальні підходи до встановлення результатів навчання учнів) та критерії оцінювання за освітніми галузями.

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання мають чотири рівні (кожний наступний охоплює вимоги до попереднього й додає нові). Один рівень складається з 3 балів, які в сумі дають 12.

початковий (1–3 бали);

середній (4–6 балів);

достатній (7–9 балів);

високий (10–12 балів).

Свідоцтво досягнень

Окрім того, у документі з рекомендаціями запропоновано форму свідоцтва досягнень учня. Воно складається з двох частин:

Характеристика навчальної діяльності – тут учителі оцінюють рівень сформованості наскрізних умінь в учня / учениці наприкінці навчального року. Йдеться про розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо. Характеристика результатів навчання – у цьому розділі виставляють бали за навчальні предмети / інтегровані курси щосеместрово й за рік. Спочатку вчитель виставляє бал за окремі групи результатів навчання, які визначено в Державному стандарті базової освіти. Після цього виводить загальну оцінку за семестр.

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Критерії оцінювання школярів скріншот

За кожну з цих груп результатів навчання вчитель виставляє оцінку. Загальна оцінка за семестр формується на підставі чотирьох оцінок за групами результатів, а річна – на основі семестрових.

Нагадаємо, Україна активно готується до нового навчального року. Серед основних цілей влади – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах відкритись для дітей і працювати офлайн.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де очний формат не можливий.

До слова, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.