Стало відомо, скільки українців прибули до Білорусі від початку року

Усього, за даними білоруських прикордонників, із 24 лютого 2022 року до Білорусі з української території прибуло 268 605 громадян України

Із території України до Білорусі прибули 56 осіб

Із початку року до Білорусі прибуло 122 113 громадян України. Про це повідомило білоруське інформаційне агентство «Белта» з покликанням на дані Держприкордонкомітету.

Зокрема, з території України до Білорусі прибули 56 осіб, транзитом через Польщу – 97 380, через Литву – 22 908, через Латвію – 1769.

Усього, за даними білоруських прикордонників, із 24 лютого 2022 року до Білорусі з української території прибуло 268 605 громадян України. Через українсько-білоруський кордон прибули 15 974 особи, транзитом через Польщу – 195 168, через Литву – 51 158, через Латвію – 6305.

Нагадаємо, Варшава встановлює на кордоні з Росією та Білоруссю укріплення у рамках «Східного щита». Проєкт, вартістю 10 млрд злотих або $2,55 млрд, співфінансується з фондів ЄС і має завершитися до 2028 року, з метою протидії загрозам з боку Білорусі та Росії.

Як повідомлялося, влада Польщі посилено готується до загроз з боку Росії та Білорусі. Варшава вже звела на кордоні з Білоруссю паркан довжиною понад 185 км та висотою 5 метрів. Він оснащений камерами нічного бачення, датчиками руху та іншою електронікою. Наразі йдеться про будівництво цілої системи оборонних споруд.