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Стало відомо, скільки українців прибули до Білорусі від початку року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки українців прибули до Білорусі від початку року
Усього, за даними білоруських прикордонників, із 24 лютого 2022 року до Білорусі з української території прибуло 268 605 громадян України
фото: bbc.com

Із території України до Білорусі прибули 56 осіб

Із початку року до Білорусі прибуло 122 113 громадян України. Про це повідомило білоруське інформаційне агентство «Белта» з покликанням на дані Держприкордонкомітету.

Зокрема, з території України до Білорусі прибули 56 осіб, транзитом через Польщу – 97 380, через Литву – 22 908, через Латвію – 1769.

Усього, за даними білоруських прикордонників, із 24 лютого 2022 року до Білорусі з української території прибуло 268 605 громадян України. Через українсько-білоруський кордон прибули 15 974 особи, транзитом через Польщу – 195 168, через Литву – 51 158, через Латвію – 6305.

Нагадаємо, Варшава встановлює на кордоні з Росією та Білоруссю укріплення у рамках «Східного щита». Проєкт, вартістю 10 млрд злотих або $2,55 млрд, співфінансується з фондів ЄС і має завершитися до 2028 року, з метою протидії загрозам з боку Білорусі та Росії.

Як повідомлялося, влада Польщі посилено готується до загроз з боку Росії та Білорусі. Варшава вже звела на кордоні з Білоруссю паркан довжиною понад 185 км та висотою 5 метрів. Він оснащений камерами нічного бачення, датчиками руху та іншою електронікою. Наразі йдеться про будівництво цілої системи оборонних споруд.

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Теги: Білорусь кордон прикордонники Україна українці

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