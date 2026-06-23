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«Трохи здивований». Випускник із Волині розповів, як йому вдалося скласти НМТ на 797 балів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ілля Обозовський успішно склав усі іпити
фото: Суспільне Луцьк

Випускник поділився своїми планами після закінчення школи

Випускник Ілля Обозовський здав Національний мультипредметний тест (НМТ) з трьох предметів на 200 балів та отримав 797 балів із 800 можливих. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Луцьк.

Ілля Обозовський закінчив Горохівський ліцей № 1, що на. Випускник протягом усіх років старанно навчався, зокрема найбільше уваги приділяв математиці, біології, українській мові та історії України.

Зокрема, НМТ майже з усіх предметів він склав на 200 балів, з історії України він отримав результат у 197 балів. Тож такі бали учень отримав завдяки систематичному навчанню та підготовці до іспитів. «Трохи здивований, бо думав, що не буде так багато, але загалом очікував такого результату. Математика – то систематична робота, усі 11 років вчив, так само біологія. А українська мова й історія – це більше два останніх роки», – поділився Ілля Обозовський.

Ольга Обозовська розповіла, як відрегаувала на бали свого сина
Ольга Обозовська розповіла, як відрегаувала на бали свого сина
фото: Суспільне Луцьк

Мати випускника Ольга Обозовська також поділилася своїми емоціями від результатів сина. «Плакала! Як мені сказали – «сльози радості». Очікувала такого результату, бо моя дитина вчиться постійно. Деколи мені хочеться йому сказати: уже, може, трошки відпочинь. Дійсно, дитина моя золота, найкраща!» – розповіла жінка.

Вчителька математики Ірина Тимчук прокоментувала успіхи свого учня
Вчителька математики Ірина Тимчук прокоментувала успіхи свого учня
фото: Суспільне Луцьк

Також відмінні результати Іллі Обозовського прокоментувала його вчителька математики Ірина Тимчук. Випускник отримав 200 балів з НМТ з математики.

«Я в Іллі ніколи не сумнівалася, уперше ми з ним побачилися на першому уроці математики, на останній парті. Дуже допитливі очі, дитина, яка тебе поїдала й кожне твоє слово засвоювала. Дитина, яка вже була навчена працювати системно, дуже відповідальна», – каже вчителька.

Ілля Обозовський планує вступати до медичного університету. Хлопець мріє стати лікарем-хірургом. Також випускник не планує виїжджати з України за кордон, він хоче бути корисним своїй державі.

Нагадаємо, випускник Юрій Гащук зі Львова склав НМТ на 800 балів. Львів’янин отримав по 200 балів із чотирьох предметів. Він успішно склав НМТ із математики, української мови, хімії та історії України.

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Теги: НМТ школа Луцьк навчання іспит

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