Оновився перелік Клубу білого бізнесу: хто потрапив до списку

За квартал у Клубі з’явились нові великі гравці

Клуб білого бізнесу нараховує 9 251 учасника. За квартал перелік приріс на 3%: в останньому оновленні до реєстру додалося 1 490 компаній і 1 216 компаній вибуло. Загалом перелік оновився на 32%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження на «Опендатабот».

Зазначається, що 94% переліку формують компанії – 8 673 бізнеси, решта 6% – 578 ФОПів.

За даними дослідження, 8 640 компаній з переліку зареєстровані та працюють, ще одна перебуває у стані припинення, одна – у справі про банкрутство (санація). У 31 компанії приховані дані, тож їхній статус, регіон та решту інформації визначити не вдалося.

За квартал у Клубі з’явились нові великі гравці. З них найбільшим став «Київстар» із 43,8 млрд грн доходу торік. Другим за доходом новачком рейтингу стала енергетична компанія з Одещини – ООЕК, 26,8 млрд грн доходу торік. Замикає трійку «Тойота-Україна» із 24,6 млрд грн доходу торік.

Половина компаній з переліку працює на загальній системі оподаткування – 4 788. Ще по 20% працюють на спрощеній системі як четвертої групи – 1 720, та як третьої групи – 1 689. 6% бізнесів також є резидентами Дія.City – 476 компаній. Найбільше компаній працює у сфері сільського господарства – 1 808 (21%) та у торгівлі та ремонті транспорту – 1 772 (20%). 17% залучені у переробній промисловості (1 459), по 7% – у будівництві та нерухомості.

Зокрема, у дослідженні йдеться, що кожна п’ята компанія Клубу зареєстрована у Києві – 1 892 (22%). Ще 9% компаній прописані на Дніпропетровщині (800), по 8% – на Київщині (670) та Львівщині (657). Водночас найменше компаній у переліку, окрім прифронтових регіонів, зареєстровано на Закарпатті (169) та у Чернівецькій (129) областях.

До слова, ринок безалкогольних напоїв демонструє зростання доходів і ділову активність, але залишається неоднорідним за рівнем прибутковості та фінансової стійкості. Беззаперечним лідером серед компаній є «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» із доходом понад 18 млрд грн у 2025 році. Другу сходинку посідає ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар».