Від чого залежить стратегічна перемога України

Саме гуманітарії формують світогляди і інженерів, і підприємців, і генералів

Кожного разу, коли Маск робитиме свої дивні вчинки в контексті російсько-української війни я наголошуватиму на значимості гуманітарної освіти. Ти можеш бути генієм космічних технологій і однією з найбагатших людей світу, але коли ти нічого не знаєш про міжнародні відносини, світову політику та історію твої рецепти та вчинки виглядають просто ганебно. І не дай Бог таким людям отримати реальну владу. Це завершиться, без перебільшень, світовою катастрофою.

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В Україні освітня сфера, на жаль, ніколи не була в пріоритеті. Достатньо подивитися на освітні зарплати. А щодо гуманітарних наук взагалі існує якесь зверхнє ставлення. Але саме від гуманітарної освіти залежить вміння суспільства чинити опір усім ворогам.

Бо саме гуманітарії формують світогляди і інженерів, і підприємців, і генералів. Взагалі, переконаний, що стратегічна перемога України напряму залежить від вміння працювати з цінностями та інтелектом. Подумайте над цим.