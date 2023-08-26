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Митрополит московської церкви завірив у підданстві патріарху РПЦ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Митрополит московської церкви завірив у підданстві патріарху РПЦ
Митрополит Пантелеймон (на фото – зліва) не вірить ані в те, що «УПЦ – незалежна від МП», ані в те, що Гундяєв – вже не їхній патріарх
фото: Євстратій Зоря / Facebook

Представники УПЦ МП досі славлять Гундяєва

Представники УПЦ МП наполегливо переконують, що вони нібито вже не мають звʼязку з Московським патріархатом і від нього «незалежні». Проте у це не вірять навіть самі собі представники московської церкви в Україні. Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) опублікував доказ брехні УПЦ МП.

22 серпня митрополит МП в Умані Пантелеймон освятив престол в с. Яблунівка на Лисянщині. На звороті престольної дошки митрополит завірив такий напис (що характерно – російською мовою):

«Во славу Святыя Единосущныя Нераздельныя Троицы Отца, и Сына, и Святаго Духа: создася, утвердися и осятися храм сей в веси сей Яблунивке, Лисянского благочиния, Уманской епархии в честь св. ап. Иоанна Богослова, священнодействия Богу содействующу при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, Блаженнейшем Митрополите Киевстем и всея Украины Онуфрие, Высокопреосвященнейшем Пантелеимоне, митрополите Уманском и Звенегородском, в лето от Рождества Христова 2023 августа в 9 день. Да пребудет в храме сем Благодать Святаго Духа до скончания века».

Митрополит Пантелеймон завірив у підданстві Гундяєву
Митрополит Пантелеймон завірив у підданстві Гундяєву
фото: Євстратій Зоря / Facebook

Отже, сам Пантелеймон не вірить ані в те, що «УПЦ – незалежна від МП», ані в те, що Гундяєв – уже не їхній патріарх. Він завірив свою та УПЦ МП приналежність до Московського патріархату на найбільш священному предметі українського храму – Святому Престолі. Завірив імʼя Гундяєва, який благословив російські війська «асвабаждать Украіну» від українців, як свого патріарха.

«З благословення якого ці нелюди вбили, серед тисяч інших, ракетним ударом і мешканців мирної Умані. Пантелеймон та іже с нім НЕ ВІРЯТЬ у свою незалежність від МП. Але про людське око далі казатимуть, що їм слід вірити», – зауважив Євстратій Зоря.

Зауважимо, після розголосу фото з дошкою з сайту оперативно забрали.

Раніше Гундяєв визнав – ніякої «незалежності УПЦ» нема. Крім того, патріарх Кирило спростував усі заяви УПЦ МП, яка намагається переконати українців, що не має відношення до Росії.

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Теги: РПЦ Московська церква в Україні Євстратій Зоря патріарх Кирил

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