Медосвіта для бойових медиків: коли стартує спеціальна вступна кампанія

Особливість ініціативи – навчання без відриву від виконання службових обов'язків

Бойові медики Сил оборони України, які не мають профільної медичної освіти, зможуть здобути фаховий ступінь або вищу освіту за адаптованими програмами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Зазначається, що з 1 липня розпочинається цільова вступна кампанія для розвитку кадрового потенціалу військової медицини.

«Особливість ініціативи – навчання без відриву від виконання службових обов'язків, вступ за результатами співбесіди (без складання НМТ), а також офіційне визнання вже набутого бойового досвіду та практичних компетентностей», – зазначає Міноборони.

Участь у програмі можуть взяти військовослужбовці, які:

проходять службу на посаді бойового медика;

мають статус учасника бойових дій;

мають документ про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста/ фахового молодшого бакалавра (зі спеціальності «Медсестринство»);

мають сертифікат про проходження підготовки за фахом «бойовий медик»;

не здобували раніше профільної медичної освіти.

У вступній кампанії беруть участь 10 закладів освіти:

Буковинський державний медичний університет;

Черкаська медична академія;

Львівська медична академія імені Андрея Крупинського;

Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти;

Волинський медичний інститут;

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова;

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського;

Івано-Франківський національний медичний університет;

Одеський національний медичний університет;

Полтавський державний медичний університет.

Завдяки програмі чинні бойові медики зможуть без відриву від проходження військової служби отримати:

диплом бакалавра за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізація І5.02 «Екстрена медицина» за освітньо-професійною програмою «Екстрена медицина/парамедик».

диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю І5 «Медсестринство» за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа».

Нагадаємо, у 2026 році бойові медики зі статусом учасника бойових дій зможуть безкоштовно вступити до медичних закладів освіти за спрощеною процедурою без складання НМТ.

Зауважимо, що учасники НМТ-2026 побачать попередні результати одразу після виходу з аудиторії, а офіційні – до 3 липня. Ті, хто складатиме тест під час додаткових сесій (17-24 липня), побачать свої оцінки до 29 липня. Там само буде доступна інформаційна картка учасника НМТ – документ, потрібний для подачі заяв до українських вишів.