«Буває лише у фільмах!». Французький лікар помилково видалив дівчині зуби замість операції на нозі

Родина школярки подала заяву до поліції на клініку

У Франції лікарі провели 17-річній пацієнтці операцію із видалення зубів мудрості замість планової операції на нозі. Мати дівчини розповіла про інцидент у коментарі видання La Voix du Nord, пише «Главком».

10 липня у клініці Côte d’Opale 17-річній Луїзі мали зробити планову операцію на гомілкостопі. Коли дівчину підготували до операції, вона отримала ідентифікаційний браслет на руку.

Тоді ж у залі очікування до пацієнтки та її мами підійшов лікар. «Він зупинився перед нами й щось пробурмотів. Щоб переконатися, що я правильно зрозуміла, я запитала: «Це ж для Луїзи?», – розповіла мати. На запитання жінки хірург кивнув головою та забрав її доньку до операційної.

Згодом до матері школярки вийшов той самий медик та заявив, що вони видалили її доньці зуби мудрості. Лікар виявився стоматологом-хірургом. Точної причини лікарської помилки не повідомляється, ймовірно, лікарі переплутали пацієнток. «Поки я чекала, цей хірург підійшов до мене й сказав: «Вибачте, ми припустилися медичної помилки. Просимо вибачення», – сказав він.

Жінка зізналася, що була шокована тим, що сталося з її дитиною. За її словами, лікар підходив до неї, щоб ще раз вибачитися, однак жінка не хотіла його бачити. «Вона (донька, – «Главком») прокидається і намагається поворухнути ногою і, що дивно, їй це вдається. Потім відчуває, що в неї в роті вата. Вона в стані шоку. Відтоді в неї почалися напади тривоги, не спить ночами. І зі мною те саме: я тремчу, більше не їм… Ми досі не розуміємо, як це могло статися… У мене таке відчуття, що це нереально, таке буває лише у фільмах!», – сказала мати пацієнтки.

У день інциденту представниця керівництва клініки зустрілася з родиною та надала їм документи, де йшлося про те, що вони мають право вимагати компенсацію. Однак вони відмовилися підписувати документи та натомість подали заяву до поліції.

Після видалення зубів мудрості дівчина та її мати не отримали пояснень та порад, як їй відновлюватися після операції. А в лікарні дали різку відповідь.

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