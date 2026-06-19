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Б’є освітні рекорди: випускник зі Львова склав НМТ на 800 балів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юрій Гащук отримав найвищі бали з НМТ з чотирьох предметів
фото: Андрій Закалюк/Facebook

Львів’янина, який успішно склав НМТ, відзначили в місцевому департаменті освіти

Випускник Юрій Гащук зі Львова склав НМТ на 800 балів. Львів’янин отримав найвищі бали із чотирьох предметів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис директора департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрія Закалюка.

Юрій Гащук є випускником ліцею «Гроно» Львівської міської ради. Цьогоріч він складав іспити Національного мультипредметного тесту (НМТ). Випускник отримав по 200 балів із чотирьох предметів. Він успішно склав НМТ із математики, української мови, хімії та історії України.

Б’є освітні рекорди: випускник зі Львова склав НМТ на 800 балів фото 1
фото: Андрій Закалюк/Facebook

«Маємо у Львові 800-бальника! Наші діти традиційно бʼють усі освітні рекорди. Випускник ліцею «Гроно» ЛМР Юрій Гащук склав Національний мультипредметний тест із чотирьох предметів на максимальні 800 балів! Просто неймовірний результат! А за ним – роки наполегливої та самовідданої праці. Вітаємо й пишаємося!» – написав Андрій Закалюка.

Також директор департаменту освіти розповів, що випускники, які складають НМТ на 400, 600 та 800 балів, отримують грошові нагороди від Львова.

Нагадаємо, випускниця львівського ліцею № 81 імені Петра Сагайдачного Софія Клак набрала максимальну кількість балів за трьома предметами національного мультипредметного тесту з чотирьох. Дівчина склала іспити із англійської мови, математики та історії України, отримавши по 200 балів за кожен предмет.

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Теги: НМТ освіта Львів учні іспит

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