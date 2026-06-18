«Це не добре»: глава Міносвіти РФ поскаржився на надлишок росіян з вищою освітою

За словами Фалькова, зараз у Росії «відбувається балансування» між середньою, професійною та вищою освітою

Фальков: Немає такої необхідності у тотальній вищій освіті

У Росії виник надлишок людей з вищою освітою, а масове прагнення школярів вступати до вишів суперечить потребам ринку праці. Про це заявив голова Міносвіти та науки РФ Валерій Фальков, передає «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

На думку посадовця, ситуація, що склалася, становить проблему для економіки країни.

«Сформований десятиліттями попит на вищу освіту приваблює туди практично кожного випускника школи… Це не добре, це не правильно… Немає такої необхідності у тотальній вищій освіті», – сказав міністр.

За словами Фалькова, саме тому зараз у Росії «відбувається балансування» між середньою, професійною та вищою освітою.

Видання наголошує, що заява міністра пролунала на тлі кампанії влади щодо переорієнтації школярів на середню професійну освіту. Після початку війни в Україні Росія зіткнулася з гострою нестачею робочої сили, і російський диктатор Володимир Путін вимагав забезпечити заводи молодими фахівцями.

Згодом школи почали масово відмовляти дев’ятикласникам у переведенні до 10 класу, пропонуючи обирати ПТУ та коледжі. Державна дума дозволила вступ до технікумів за результатами двох іспитів – з російської мови та математики, тоді як для продовження навчання в старшій школі необхідні чотири основні державні екзамени. Крім того, російський уряд ліквідував майже 50 тис. платних місць у вишах за такими напрямками, як економіка, менеджмент, державне управління та юриспруденція.

Зокрема, стверджується, що в 2024 році в російських вишах навчалося близько 4,4 млн студентів проти 3,9 млн у коледжах і технікумах. 41% з тих, хто здобував вищу освіту, були безпосередньо випускниками шкіл, 34% прийшли з ринку праці, ще 19% – із закладів середньої професійної освіти. Загалом вищу освіту здобували 54% росіян.

Нагадаємо, російські виші отримали «план» на відправку 2% студентів на війну. Міністерство науки та вищої освіти РФ встановило для найбільших університетів країни квоту на вербування студентів для участі у війні проти України.

Також повідомлялося, що у російських університетах розгорнули масштабну кампанію агітації студентів до служби у так званих військах безпілотних систем. За даними DW, навчальні заклади отримали негласне завдання переконувати молодь підписувати контракти з армією