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Відключення світла: як діятимуть графіки 20 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 20 вересня
У всіх регіонах України упродовж доби 20 вересня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

Енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 20 вересня, заходи обмеження електроенергії не прогнозуються. Про це повідомляє «Укренерго».

«Раціонально використовуйте потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, заходи обмеження електроенергії не прогнозуються.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

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Теги: відключення світла електроенергія енергетика Укренерго

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