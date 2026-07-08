Казахстан обмежив в'їзд автомобілів через паливну кризу в Росії

Влада Казахстану визнає, що останнім часом різке зростання споживання бензину спостерігається саме в областях, які межують із Росією

Нові правила поширюються на всі сусідні держави

Казахстан запровадив нові обмеження на перетин державного кордону автомобілями, щоб запобігти незаконному вивезенню пального.

Відтепер транспортні засоби зможуть перетинати кордон лише один раз на добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tengri News.

За словами віцепрем'єр-міністра з питань енергетики Кайирхана Туткишбаєва, рішення покликане зберегти баланс споживання пального на внутрішньому ринку.

«Основна робота зараз ведеться з виявлення автомобілів із додатковими паливними баками, які використовуються для «сірого» вивезення пального», – заявив посадовець.

За його словами, до перевірок залучені Міністерство внутрішніх справ, Агентство з фінансового моніторингу, прикордонна та митна служби.

Формально нові правила поширюються на всі сусідні держави. Водночас влада Казахстану визнає, що останнім часом різке зростання споживання бензину спостерігається саме в областях, які межують із Росією – Західноказахстанській, Актюбінській та Павлодарській.

Ці регіони межують із кількома російськими областями, де останніми тижнями загострилася паливна криза.

Нагадаємо, після серії ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у РФ виникли перебої з постачанням бензину та дизельного пального.

Російська влада вже заборонила експорт дизеля, перенесла ремонти низки НПЗ, оголосила про початок імпорту нафтопродуктів і доручила забезпечити пальним насамперед тимчасово окупований Крим та інші проблемні регіони. За даними Reuters, після атаки українських дронів тимчасово припинив роботу Омський НПЗ — найбільший нафтопереробний завод Росії.