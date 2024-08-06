Дощі, грози та спека: прогноз погоди на 6 серпня

Вдень синоптики прогнозують до 25-30° тепла

У вівторок, 6 серпня, погода в Україні буде різноманітною. На заході країни очікується хмарна погода з короткочасними дощами та грозами. Особливо сильні дощі прогнозуються в Карпатах. На решті території країни буде переважно без опадів, проте хмарність збережеться. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Температурний режим також буде відрізнятися залежно від регіону. Найтепліше буде на півдні, де вночі стовпчики термометрів покажуть 15-20° тепла, а вдень повітря прогріється до 25-30°. На заході буде прохолодніше: 18-23° вдень. У центральних та північних областях очікується комфортна температура 22-27° вдень та 11-16° вночі. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

У Київській області 6 серпня буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не очікується, проте вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме 11-16°, вдень 22-27°. У Києві вночі очікується 14-16°, вдень 24-26°.

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