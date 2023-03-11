11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день не рекомендується знайомитися з дівчатами і жінками

У суботу, 11 березня, світ відзначає Всесвітній день сантехніка. В Україні сьогодні професійне свято – День землевпорядника. Віряни вшановують святителя Порфирія, архієпископа Газського, котрий жив у п'ятому столітті. Наші пращури називали його Порфирієм Пізнім.

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Який сьогодні день в Україні та світі

Всесвітній день сантехніка – це міжнародна подія, ініційована Всесвітньою радою сантехніків (World Plumbing Day), що проводиться 11 березня кожного року.

Свято позначене червоним у календарі водопровідників, монтажників, проєктувальників опалювальних, каналізаційних систем та систем водопостачання. Мета свята – визнати важливу роль професії сантехніка у суспільному житті та у підтриманні здоров’я й добробуту людства.

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фото: Depositphotos

День землевпорядника України – професійне національне свято, що відзначають фахівці цієї галузі по всій країні, у другу суботу березня. У цей день вітання приймають люди, що працюють у сфері розподілу земельних ресурсів.

Хоча ця професія не відома для широкого загалу людей, та від того вона не стає менш важливою. Фахівці цієї галузі завжди користувалися повагою у нашій країні, адже вони мають справу з важливими ресурсами – земельними наділами. Саме земля є найціннішим скарбом кожної держави, найголовнішим засобом існування кожного її громадянина та невичерпним джерелом добробуту її суспільства.

фото з відкритих джерел

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, 11 березня – день пам’яті Порфирія, єпископа Газського. Святий походив із шляхетної і багатої родини в Солуні (Тессалоніки) у Македонії. У 25-літньому віці він вступив у скитський монастир в Єгипті. Через п'ять років богомільного життя вибрався до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, і поселився у печері над Йорданом. Через п'ять років заразлива пошесть змусила його повернутися до Єрусалима.

Коли Порфирієві виповнилося 40 років, єрусалимський патріарх висвятив його на священика й віддав йому на зберігання частину Господнього хреста.

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У 396 році помер єпископ у палестинському місті Газі. Тоді митрополит Кесарії Палестинської Іван після видіння висвятив Порфирія на Газького єпископа. Він ревно працював впродовж 24 років над спасінням людських душ. Спочив Порфирій у Бозі 420 року.

Народні прикмети

Повернення перелітних птахів говорить про добрий врожай.

Будування птахама гнізда на сонячній стороні будинка і дерева – про холодне літо, а на північній стороні – про наближення погожих днів.

Що не рекомендується робити

Знайомитися з дівчатами і жінками.

Іменини

У цей день іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Миколай, Анна, Петро і Іван.