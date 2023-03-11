Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 березня Православна церква молитовно згадує святителя Порфирія
ілюстрація з відкритих джерел

У цей день не рекомендується знайомитися з дівчатами і жінками

У суботу, 11 березня, світ відзначає Всесвітній день сантехніка. В Україні сьогодні професійне свято – День землевпорядника. Віряни вшановують святителя Порфирія, архієпископа Газського, котрий жив у п'ятому столітті. Наші пращури називали його Порфирієм Пізнім.

Який сьогодні день в Україні та світі

Всесвітній день сантехніка – це міжнародна подія, ініційована Всесвітньою радою сантехніків (World Plumbing Day), що проводиться 11 березня кожного року.

Свято позначене червоним у календарі водопровідників, монтажників, проєктувальників опалювальних, каналізаційних систем та систем водопостачання. Мета свята – визнати важливу роль професії сантехніка у суспільному житті та у підтриманні здоров’я й добробуту людства.

11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Depositphotos

День землевпорядника України – професійне національне свято, що відзначають фахівці цієї галузі по всій країні, у другу суботу березня. У цей день вітання приймають люди, що працюють у сфері розподілу земельних ресурсів.

Хоча ця професія не відома для широкого загалу людей, та від того вона не стає менш важливою. Фахівці цієї галузі завжди користувалися повагою у нашій країні, адже вони мають справу з важливими ресурсами – земельними наділами. Саме земля є найціннішим скарбом кожної держави, найголовнішим засобом існування кожного її громадянина та невичерпним джерелом добробуту її суспільства.

11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, 11 березня – день пам’яті Порфирія, єпископа Газського. Святий походив із шляхетної і багатої родини в Солуні (Тессалоніки) у Македонії. У 25-літньому віці він вступив у скитський монастир в Єгипті. Через п'ять років богомільного життя вибрався до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, і поселився у печері над Йорданом. Через п'ять років заразлива пошесть змусила його повернутися до Єрусалима.

Коли Порфирієві виповнилося 40 років, єрусалимський патріарх висвятив його на священика й віддав йому на зберігання частину Господнього хреста.

У 396 році помер єпископ у палестинському місті Газі. Тоді митрополит Кесарії Палестинської Іван після видіння висвятив Порфирія на Газького єпископа. Він ревно працював впродовж 24 років над спасінням людських душ. Спочив Порфирій у Бозі 420 року.

Народні прикмети

  • Повернення перелітних птахів говорить про добрий врожай.
  • Будування птахама гнізда на сонячній стороні будинка і дерева – про холодне літо, а на північній стороні – про наближення погожих днів.

Що не рекомендується робити

  • Знайомитися з дівчатами і жінками.

Іменини

У цей день іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Миколай, Анна, Петро і Іван. 

Теги: церква весна свято традиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З кожним роком популярність Нового року в Україні знижується
Яке свято перестало бути для українців улюбленим: результати соцопитування
6 березня, 21:30
Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 7 березня
Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 7 березня
7 березня, 05:19
Сьогодні вшановується пам'ять видатного українського митця Тараса Шевченка
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03

Суспільство

11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Перелік територій бойових дій в Україні буде змінено: деталі
Перелік територій бойових дій в Україні буде змінено: деталі
Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру
Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру
Уряд планує узаконити одностатеві партнерства – депутатка
Уряд планує узаконити одностатеві партнерства – депутатка
Десятирічна дівчинка вклала 120 тис. в українську перемогу (фото)
Десятирічна дівчинка вклала 120 тис. в українську перемогу (фото)
Кремлівський «вирок» українському правозахиснику Максиму Буткевичу: МЗС відреагувало
Кремлівський «вирок» українському правозахиснику Максиму Буткевичу: МЗС відреагувало

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
14K
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
12K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
12K
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
11K
Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом
11K
Як велися таємні переговори, що зупинили штурм «Азовсталі»: деталі від CNN

Новини

«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
9 березня, 06:58

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту