Посланці Трампа залишили Київ. «Укрзалізниця» влаштувала їм особливу вечерю

Для американських гостей підготували меню з особливим символізмом – вечерю присвятили культурній спадщині українського Криму

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер увечері 6 вересня залишили Київ після переговорів з українським керівництвом. До наступного пункту призначення американські представники вирушили спецпоїздом, де «Укрзалізниця» підготувала для них особливу вечерю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

Залізничники зазначили, що під час проводів передали представникам президента США побажання якнайшвидше повернутися до України.

«Передали від усіх нас побажання повертатися скоріше й розширювати географію подорожей – щоб тихі вікенди були і в інших містах», – зазначили в компанії.

Американським гостям запропонували страви кримськотатарської кухні, наголосивши на її приналежності до культурної спадщини України.

Меню отримало назву Your dinner with Crimean Soul («Ваша вечеря з кримською душею»). До нього увійшли кримськотатарський хліб отмек, овочева та м'ясна тарілки, асорті мезе, кримський літній салат, бахчисарайський шашлик та хошаф – традиційний напій із сухофруктів.

Оформлення меню також відсилало до Криму. На ньому зобразили Ханський палац у Бахчисараї – пам'ятку історії та культури кримськотатарського народу.

Асорті мезе фото: «Укрзалізниця»

Асорті мезе та кримський літній салат фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер 6 вересня вперше прибули до України для переговорів щодо завершення російсько-української війни. Перед цим представники Дональда Трампа відвідали Москву, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час візиту до Києва Віткофф і Кушнер провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Загалом відбулося три раунди перемовин, до одного з яких долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. За підсумками сторони домовилися найближчим часом провести нову зустріч за участю України, США та європейських партнерів.