13 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

13 червня День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року. О 5 годині ранку розпочався штурм із боку ЗСУ, а вже за кілька годин українські бійці взяли штаб бойовиків

Цього дня наші предки збиралися за великим столом усією родиною, часто кликали навіть друзів

Сьогодні, 13 червня, Всесвітній день софтболу. Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Акилини та святкують велике свято Вознесіння Господнє.

Яке сьогодні церковне свято

13 червня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Акилини. Свята мучениця Акилина (також відома як Килина або Кулина) жила в III столітті в фінікійському місті Бібла. Вона походила з благочестивої та багатої родини. Від дитинства матір ростила Акилину у любові до Христа, і в ранньому віці дівчинка намагалася навернути однолітків до християнства.

фото з відкритих джерел

Градоначальник міста дізнався про її діяльність і привів Акилину до самого імператора. Дівчинку мучили, піддавали страшним тортурам, але всі рани Господь тут же зцілював. Побачивши це, язичники вирішили відрубати голову мучениці. Мощі Акилини були перенесені до Константинополя, в храм, побудований на її честь.

Який сьогодні день в Україні і світі

13 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день метання сокири. День, що присвячений змаганням з метання сокири. Ця розвага виникла серед лісорубів, але сьогодні стала популярним видом спорту в усьому світі.

фото з відкритих джерел

А ще 13 червня Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій. Свято присвячене важливій роботі керівників громадських асоціацій, які відповідають за утримання та управління спільного майна. Вони відіграють досить важливу роль у забезпечені безперебійної роботи таких об'єктів, як кондомініуми, кооперативи, таунхаузи, житлові комплекси.

13 червня День швейної машини. Саме цього дня 1790 року у Великій Британії отримали патент на першу швейну машину. Цей винахід став надзвичайно важливим для розвитку текстильної промисловості, а сама швейна машинка стала незамінним помічником господинь. Хоча від того часу швейні машини зазнали певних змін, проте до наших днів не вщухають суперечки щодо того, хто першим винайшов цей пристрій.

фото з відкритих джерел

А ще 13 червня День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року. Важлива подія для історії України. Саме цього дня 2014 року українське місто Маріуполь було звільнене від російських окупантів. О 5 годині ранку розпочався штурм із боку ЗСУ, а вже за кілька годин українські бійці взяли штаб бойовиків. В результаті операції було знищено декілька сепаратистів, а ще два десятки взяті у полон.

Також 13 червня День народження шпильки. Саме цього дня 1825 року в США винахідник Волтер Гант отримав патент на шпильку. Новацію одразу ж прийняли дуже добре, та й до нині нею користуються як прикрасою, так і як застібкою.

фото з відкритих джерел

Що не можна робити 13 червня

Категорична заборона на важку фізичну працю;

Не можна пліткувати, сваритися і сумувати;

Не варто виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції на 13 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: собаки по траві катаються – буде негода;

якщо побачили великого овода – пшениця добре вродить;

на заході сонця павуки забралися на павутину – до посушливих днів;

мошкари надто багато з'явилося – чекайте на хорошу погоду.

Цього дня наші предки збиралися за великим столом усією родиною, часто кликали навіть друзів. Основним символом дня вважалася гречка, тому з неї готували майже всі страви.

Цього дня народилися:

1894 рік – українсько-американський психіатр, один із засновників дитячої психіатрії Лео Каннер;

1985 рік – український письменник Артем Чех;

1986 рік – старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Сергій Сова.

Які сьогодні іменини: Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Ганна, Антоніна.

Пам’ятні дати 13 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 червня:

1589 рік – англійські пірати під проводом Френсіса Дрейка здійснюють морський напад на Лісабон;

1892 рік – у Києві запускають для пасажирів перший електричний трамвай;

1919 рік – біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстрілюють державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували до Чехословаччини;

1983 рік – на ринок у США надходить перший серійний мобільний телефон, це був пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії «Motorola», який важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см;

1983 рік – американський космічний зонд «Піонер-10» перетинає орбіту Нептуна і стає першим витвором людини, що покидає межі Сонячної системи;

2014 рік – українські війська визволяють місто Маріуполь від проросійських терористів.

Погода на 13 червня

Сьогодні, 13 червня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, практично увесь день дощитиме. У Харкові хмарно, ввечері можливе прояснення, весь день дрібний дощ. В Одесі хмарно, в другій половині дня можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +23 вдень та +18 вночі. У Львові +18 вдень та +13 вночі. У Харкові +27 вдень та +18 вночі. В Одесі +23 вдень та +21 вночі.