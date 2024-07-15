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15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня святкують День Хрещення Київської-Русі
Фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна сваритися та лихословити

15 липня в Україні відзначається: День Української Державності, День Хрещення Київської Русі-України, День українських миротворців, а також Всесвітній день навичок молоді та День благодійності в соціальних мережах. Віряни вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

День Української Державності

День Української Державності – це молоде державне свято, встановлене у 2021 році та присвячене багатовіковій історії українського державотворення. Воно відзначається 15 липня, у день пам'яті князя Володимира Великого та Хрещення Київської Русі-України. Це свято має глибоке символічне значення, підкреслюючи спадкоємність української державності від часів Київської Русі до сьогодення. Це свято є важливим інструментом протидії російській пропаганді, яка заперечує існування української державності та намагається представити Україну як штучне утворення.

Це свято нагадує світові про тисячолітню історію української державності та її внесок у розвиток європейської цивілізації. Вшановуючи князя Володимира Великого та інших видатних діячів, День Української Державності сприяє єднанню нації навколо спільної історії, культури та цінностей. У цей день проводяться різноманітні заходи: офіційні церемонії, культурно-мистецькі події, освітні програми та інформаційні кампанії.

У 2024 році День Української Державності відзначається 15 липня. Це свято має особливе значення в умовах повномасштабної війни з Росією, яка загрожує самому існуванню української держави. У цей день українці згадують свою історію, вшановують своїх героїв та об'єднуються навколо спільної мети – перемоги над агресором та побудови сильної, незалежної та демократичної України.

День Української державності
День Української державності
karazin.ua

День Хрещення Київської Русі-України

День Хрещення Київської Русі–України – це державне свято, яке відзначається щорічно 15 липня. Воно встановлене на честь прийняття християнства Київською Руссю, що відбулося за часів князя Володимира Великого у 988 році. Ця подія мала величезне значення для подальшого розвитку української культури, освіти та державності. Хрещення Київської Русі сприяло її інтеграції в європейську цивілізацію, відкрило доступ до передових досягнень того часу в різних сферах життя. Воно сприяло зміцненню міжнародного авторитету Київської Русі та встановленню дипломатичних відносин з іншими державами. День Хрещення Київської Русі-України є не лише релігійним, а й національним святом. Він символізує духовну єдність українського народу та його прагнення до свободи, незалежності та демократії. У цей день проводяться богослужіння, культурні заходи та урочистості, присвячені історії та культурі України. У 2023 році свято вперше відзначається 15 липня у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар. Ця зміна дати підкреслює прагнення України до самостійності та незалежності від російського впливу, який протягом століть намагався спотворити та привласнити українську історію та культуру.

День Хрещення Київської-Русі
День Хрещення Київської-Русі
obozrevatel.com

День благодійності у соціальних мережах

День благодійності в соціальних медіа – це неофіційне свято, яке відзначається щорічно 15 липня. Воно було започатковане у 2013 році американською платформою Givver з метою поширення ідеї благодійності через соціальні мережі. Основна ідея цього дня полягає у використанні потужності соціальних медіа для залучення уваги до важливих соціальних проблем та збору коштів на благодійні цілі. У цей день користувачі соціальних мереж закликаються ділитися інформацією про благодійні організації, робити пожертви та поширювати хештеги, пов'язані з благодійністю. День благодійності в соціальних медіа є чудовою можливістю для кожного зробити свій внесок у покращення світу. Навіть невеликі пожертви та поширення інформації можуть мати значний вплив на життя тих, хто потребує допомоги. Це свято нагадує нам про важливість солідарності, співчуття та взаємодопомоги. Завдяки соціальним мережам, благодійність стала доступнішою та прозорішою. Кожен може легко знайти інформацію про благодійні організації та проєкти, дізнатися про їх діяльність та зробити пожертву онлайн. День благодійності в соціальних медіа допомагає поширювати цю інформацію та заохочувати людей до активної участі у благодійних ініціативах.

День благодійності
День благодійності
suspilne.media

Всесвітній день навичок молоді

Цей день, що відзначається 15 липня, був заснований ООН у 2014 році з метою підкреслити важливість розвитку професійних навичок у молоді. Це свято є платформою для обговорення проблем, пов'язаних з безробіттям та неповним працевлаштуванням серед молодих людей, та пошуку шляхів їх вирішення. У цей день проводяться різноманітні заходи, такі як конференції, семінари, тренінги, ярмарки вакансій та конкурси.

Всесвітній день навичок молоді
Всесвітній день навичок молоді
science.uk

День «Обійміть своїх дітей»

Цей день, що відзначається у третій понеділок липня, нагадує батькам про важливість прояву любові та турботи до своїх дітей через обійми. Обійми мають позитивний вплив на фізичне та емоційне здоров'я дітей, допомагають їм відчувати себе захищеними та коханими. Цей день закликає батьків частіше обіймати своїх дітей та проводити з ними якісний час.

День обійміть своїх дітей
День обійміть своїх дітей
pravda.com

День українських миротворців

15 липня в Україні відзначається День українських миротворців. Це свято вшановує українських військовослужбовців, які беруть участь у миротворчих місіях ООН та інших міжнародних організацій по всьому світу. Українські миротворці відіграють важливу роль у забезпеченні миру та безпеки в зонах конфліктів, надаючи гуманітарну допомогу, захищаючи цивільне населення та сприяючи врегулюванню конфліктів.

День миротворців
День миротворців
фото з вільних джерел

Яке сьогодні релігійне свято

15 липня Православна церква України відзначає день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Це свято має особливе значення для українців, оскільки князь Володимир здійснив хрещення Київської Русі у 988 році, що стало поворотним моментом в історії України. Володимир Великий був видатним державним діячем, реформатором та полководцем. Він об'єднав східнослов'янські племена під своєю владою, зміцнив міжнародний авторитет Київської Русі та провів ряд важливих реформ, спрямованих на розвиток економіки, культури та освіти. Хрещення Київської Русі стало одним з найважливіших рішень князя Володимира. Воно сприяло поширенню християнства на українських землях, інтеграції Київської Русі в європейську цивілізацію та розвитку писемності, літератури та мистецтва. День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого є днем національної єдності та гордості за свою історію. У цей день віряни відвідують храми, моляться за благополуччя України та її народу, а також згадують видатного державотворця, який зробив неоціненний внесок у розвиток української державності та культури.

День Володимира Великого
День Володимира Великого
фото з вільних джерел

Що не можна робити цього дня

  • Сваритися та лихословити.
  • Відмовляти у допомозі.
  • Займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

  • Дощ на Володимира: Обіцяє щедрий урожай.
  • Спекотна погода: Вказує на те, що зима буде морозною.

Пам'ятні події

  • 988 – Хрещення Київської Русі князем Володимиром Великим, що стало переломним моментом в історії України, сприяло її культурному та духовному розвитку, а також інтеграції в європейську цивілізацію.
  • 1015 рік – Смерть князя Володимира Великого, видатного державного діяча, реформатора та полководця, який зробив неоціненний внесок у становлення Київської Русі.
  • 1099 – Завершення Першого хрестового походу взяттям Єрусалиму, що мало далекосяжні наслідки для політичної та релігійної карти Європи та Близького Сходу.
  • 1799 – Відкриття Розеттського каменю, яке стало ключовим моментом у розшифровці єгипетських ієрогліфів та відкритті давньоєгипетської цивілізації для світу.
  • 1916 – Заснування компанії Pacific Aero Products, яка згодом перетворилася на всесвітньо відому корпорацію Boeing, лідера у виробництві авіаційної техніки.
  • 1954 – Перший політ прототипу Boeing 367-80, що став основою для легендарного пасажирського літака Boeing 707, який здійснив революцію в авіаперевезеннях.
  • 1975 – Запуск спільного космічного проєкту«Союз-Аполлон», що став символом міжнародного співробітництва та досягнень в освоєнні космосу.
  • 2006 – Запуск соціальної мережі Twitter, яка стала потужною платформою для спілкування, обміну інформацією та впливу на громадську думку.
  • 2008 – Заснування Дня Хрещення Київської Русі-України, державного свята, що відзначає важливу віху в історії України та її культурну спадщину.
  • 2021 – Установлення Дня Української Державності, що підкреслює тисячолітню історію українського державотворення та вшановує видатних діячів, які зробили значний внесок у розвиток української держави.Смерть князя Володимира Великого, видатного державного діяча, реформатора та полководця, який зробив неоціненний внесок у становлення Київської Русі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Арсен, Володимир, Давид, Денис, Іван, Кирило, Петро, Федір, Юлія.

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