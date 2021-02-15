15 лютого – Стрітення Господнє: що можна і не можна робити

Це велике церковне свято символізує зустріч Божого Сина з людством

Сьогодні, 15 лютого, віряни відзначають Стрітення Господнє та Міжнародний день дітей, хворих на рак.

Міжнародний день онкохворої дитини

У вересні 2001 року у Люксембурзі на черговій зустрічі Міжнародної конфедерації батьків, чиї діти хворі на онкологічні захворювання, було прийнято рішення про проведення Міжнародного дня дитини, хворої на рак.

З 2003 року 15 лютого офіційно вважається Міжнародним днем дитини, що хвора на рак.

Основна мета цього дня – покращити інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб.

В Україні ICCD відзначається з 2003 року. У цей день проводиться ряд акцій, що призвані звернути увагу суспільства на проблеми онкохворих дітей, такі як фотовистави (наприклад, «Миті життя»), акція «Запали свічку» та інщі.

Стрітення Господнє

Це одне з найдавніших свят у православ’ї. Прийнято вважати, що саме цього дня, на 40 день після народження, Ісуса Діва Марія і Йосиф прийшли з немовлям в Єрусалимський храм, щоб принести богу подячну жертву за первістка. Для обряду посвяти їх зустрів Старий Симеон.

Він прожив майже 300 років, оскільки ангел пообіцяв йому, що Симеон житиме поки не зустріне Спасителя людства. У немовляті Ісусі Симеон відразу визнав Месію.

Праведний Симон вважається свідком Божественного походження Христа.

Традиції свята

15 лютого в церквах святять воду і свічки. Освячені на Стрітення свічки називаються «громничними», адже їх запалюють і ставлять перед образами під час сильної грози, щоб захистити людей від грому.

Якщо людина боїться блискавки грози, то свічка здатна вгамувати страх.

Що не можна робити

Заборони в цей день схожі з іншими релігійними святами. Так, на Стрітення не рекомендується виконувати важку фізичну працю, лихословити, сваритися.

Вважається, що це може спричинити негативні наслідки в майбутньому.

Заборонені далека дорога, прибирання в будинку, гроші на кухонних столах.

Прикмети

Вода капає з дахів – буде затяжна весна, якщо тепло, а з дахів не капає – весна буде рання і суха.

Якщо цього дня немає сонця – чекай суворих морозів.

На Стрітення холодно – скоро почнеться тепла весна.

На Стрітення тепло і сонячно – весна буде теплою.

Цього дня йде сніг – весна буде затяжною і дощовою.

Якщо на Стрітення під дахами видніються бурульки, то буде хороший урожай кукурудзи.

Іменини

Цього дня іменини святкують: Гаврило та Агафодор.