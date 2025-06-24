16 областей України потребують донорської крові
Шістьом областям потрібні всі групи крові
Для підтримання запасів 16 областей України потребують донорської крові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДонорUA.
Зокрема кров необхідна в:
- Білій Церкві (Київський обласний центр служби крові): 2-, 3-, 4+;
- Вінниці: 3-;
- Житомирі: 4-;
- Запоріжжі: 1-, 2-, 4+/-;
- Івано-Франківську: 1-, 4+/-;
- Краматорську: всі групи крові;
- Кропивницькому: всі групи крові;
- Луцьку: 2-, 4-;
- Львові: 4+;
- Миколаєві: всі групи крові;
- Рівному: 4+;
- Тернополі: 4-;
- Ужгороді: всі групи крові;
- Хмельницькому: всі групи крові;
- Черкасах: 2-, 4-;
- Чернігові: всі групи крові.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у київському «Охматдиті» вперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки чотиримісячному хлопчику. Малюку пересадили частину печінки від мами попри те, що вони мають різні групи крові. Операція тривала понад 20 годин.
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