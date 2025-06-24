Шістьом областям потрібні всі групи крові

Для підтримання запасів 16 областей України потребують донорської крові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДонорUA.

Зокрема кров необхідна в:

Білій Церкві (Київський обласний центр служби крові): 2-, 3-, 4+;

Вінниці: 3-;

Житомирі: 4-;

Запоріжжі: 1-, 2-, 4+/-;

Івано-Франківську: 1-, 4+/-;

Краматорську: всі групи крові;

Кропивницькому: всі групи крові;

Луцьку: 2-, 4-;

Львові: 4+;

Миколаєві: всі групи крові;

Рівному: 4+;

Тернополі: 4-;

Ужгороді: всі групи крові;

Хмельницькому: всі групи крові;

Черкасах: 2-, 4-;

Чернігові: всі групи крові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у київському «Охматдиті» вперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки чотиримісячному хлопчику. Малюку пересадили частину печінки від мами попри те, що вони мають різні групи крові. Операція тривала понад 20 годин.