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16 областей України потребують донорської крові

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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16 областей України потребують донорської крові
фото з відкритих джерел

Шістьом областям потрібні всі групи крові

Для підтримання запасів 16 областей України потребують донорської крові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДонорUA.

Зокрема кров необхідна в:

  • Білій Церкві (Київський обласний центр служби крові): 2-, 3-, 4+;
  • Вінниці: 3-;
  • Житомирі: 4-;
  • Запоріжжі: 1-, 2-, 4+/-;
  • Івано-Франківську: 1-, 4+/-;
  • Краматорську: всі групи крові;
  • Кропивницькому: всі групи крові;
  • Луцьку: 2-, 4-;
  • Львові: 4+;
  • Миколаєві: всі групи крові;
  • Рівному: 4+;
  • Тернополі: 4-;
  • Ужгороді: всі групи крові;
  • Хмельницькому: всі групи крові;
  • Черкасах: 2-, 4-;
  • Чернігові: всі групи крові.
16 областей України потребують донорської крові фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у київському «Охматдиті» вперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки чотиримісячному хлопчику. Малюку пересадили частину печінки від мами попри те, що вони мають різні групи крові. Операція тривала понад 20 годин.

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Теги: донор кров

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